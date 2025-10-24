La infanta Sofía apuesta por un look de menos de 200 euros para los Premios Princesa de Asturias

La infanta Sofía ha acaparado todas las miradas durante su aparición en los Premios Princesa de Asturias. Un año más, desde que debutase en 2019, la hija menor de los Reyes no ha querido perderse esta cita tan importante para su hermana. Y es que Sofía ha demostrado ser la mano derecha y mejor apoyo para la heredera de cara al complicado papel que le toca afrontar.

Para la ocasión, la infanta ha escogido un vestido en tono burdeos, largo y vaporoso, que estiliza su esbelta figura. Mientras que la larga melena ha procurado peinarla en suaves ondas, en un sencillo semirecogido. El diseño de la marca Miphai, a capas y compuesto por transparencias, también le ha dado un aire muy juvenil, propio de su edad. De hecho, lo encontramos en la web por un precio de 180 euros.

La Familia Real a las puertas del Campoamor. (Foto: TVE)

Lo cierto es que Miphai es una marca española que forma parte del guardarropa habitual de Leonor y Sofía, y que ahora ha vuelto a la primera línea gracias al nuevo look de la benjamina del clan. Tal y como ha comunicado la firma, ha elegido el modelo Ámbar, «confeccionado en crepe y en uno de los tonos estrella de la temporada», destacan desde la firma. «La pieza destaca por su falda asimétrica con acabado en gasa vaporosa y una gran abertura lateral, que aporta movimiento y sofisticación. El escote cuadrado, los tirantes anchos y la solapa decorativa en el pecho completan un diseño de líneas modernas y refinadas».

Ya esta misma mañana, la joven optaba por darle un toque de color a su look para atender las audiencias previas a la gala de los Premios, con lo que ha ido a conjunto con su madre y también con Leonor, ya que las tres han apostado por lucir un traje de chaqueta y pantalón. Eso sí, cada una lo ha adaptado a sus propios gustos, siendo la infanta Sofía la que ha apostado por el color rojo. Algo que también nos demuestra la gran evolución que ha tenido la pequeña de la familia real, quien ya va dando importantes pasos hacia su madurez.

Detrás de este conjunto, firmado por Tommy Hilfiger, también se encuentra un curioso detalle, ya que pertenece a una cápsula bautizada con su propio nombre, ‘The Sofia Capsule’. Por otro lado, la pasada noche, durante el concierto víspera a los Premios Princesa de Asturias, la infanta también brilló con luz propia gracias a un mono en tono negro de Hugo Boss, con cuello halter, y una joya icónica de su madre: el anillo de Karen Hallam que también llevó Letizia años atrás.

La infanta Sofía en los Premios Princesa de Asturias. (Foto: Gtres)

Una edición muy especial para la familia real

Los premios Princesa de Asturias son siempre un punto de reunión clave para la familia real, pero sobre todo ahora que tanto la princesa Leonor como la infanta Sofía han emprendido su propio camino. Una centrada en su formación militar, y la otra viviendo al máximo su etapa universitaria. Justo por eso, no sorprende que los Reyes afronten este día con especial emoción y orgullo, ya que por fin podemos verles a los cuatro juntos en público.

Ya desde las 17:30 son decenas las personas que se han ido congregando en las inmediaciones del Teatro Campoamor, por donde también han desfilado numerosas personalidades, además de los galardonados. Desde Byung-Chul Han, (Comunicación y Humanidades) a Eduardo Mendoza (Letras), Graciela Iturbide (Artes) o Serena Williams (Deportes), entre muchos otros.

La infanta Sofía en los Premios Princesa de Asturias. (Foto: Gtres)

Los Reyes tampoco se han hecho de rogar, y han acudido muy puntuales a su cita presentándose a las 18:30, seguidos muy de cerca por sus hijas y por Doña Sofía.