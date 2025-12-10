Cada 10 de diciembre, la ciudad de Estocolmo se convierte en el epicentro de la elegancia y la solemnidad gracias a la ceremonia de entrega de los Premios Nobel. Este evento no solo reconoce los logros más importantes en ciencia, literatura y paz, sino que también se ha consolidado como una de las citas más destacadas para la moda y el protocolo real. En esta ocasión, las mujeres de la familia real sueca han brillado con luz propia, demostrando que los Premios Nobel son tanto un homenaje a la excelencia como una pasarela de estilo en la que cada detalle importa.

La princesa heredera Victoria volvió a ser el centro de atención gracias a su acertado estilismo, que combinó respeto por la tradición con un toque personal muy distinguido. Lejos de optar por un vestido nuevo, la heredera sorprendió al reutilizar una pieza histórica del armario de su madre, la reina Silvia. Se trataba de un vestido de gala gris perla diseñado por Jacques Zehnder, que originalmente la reina había lucido en los Premios Nobel de 1994. Este diseño, con escote palabra de honor y una pieza superpuesta de estilo 3D, crea un efecto visual elegante y contemporáneo a pesar del paso de los años. Además, la princesa decidió colocar la banda azul de la Orden de los Serafines por el interior de la tela, logrando un efecto visual original que divide la prenda en dos y refuerza la sofisticación del conjunto. La falda de vuelo y el cinturón incorporado completan un look que combina majestuosidad y modernidad, y que reafirma la capacidad de Victoria de honrar la historia sin renunciar a su propio estilo.

La princesa heredera Victoria en los Premios Nobel. (Foto: Gtres)

Complementando el vestido, la princesa coronó su cabeza con la tiara Baden Fringe, una pieza emblemática del joyero real sueco. Compuesta por 47 diamantes que evocan los rayos del sol, esta tiara fue originalmente un regalo a Victoria de Baden, y su uso ha sido tradicionalmente reservado para la princesa heredera de Suecia, cumpliendo así con el deseo de la reina Victoria de que la pieza mantuviera un vínculo especial con la línea sucesoria. La tiara, que Victoria ha lucido en más de treinta y cinco ocasiones, se ha convertido en un símbolo de su identidad dentro de la realeza, tan reconocible que incluso figura en su propia muñeca Barbie. Esta elección no solo demuestra su apego a la tradición familiar, sino también su habilidad para convertir cada aparición pública en un momento memorable de estilo.

La ceremonia de los Nobel también estuvo marcada por ausencias significativas. La princesa Sofía no pudo asistir, citando la conciliación con sus cuatro hijos como motivo de su ausencia, aunque su nombre apareció en los registros de Jeffrey Epstein, lo que generó cierta polémica. Pese a esto, la familia real mantuvo la compostura y el esplendor del evento, con la reina Silvia y la princesa Magdalena destacando igualmente por sus elecciones de vestuario. Silvia optó por un vestido amarillo con falda estructurada y pedrería, complementado con la tiara de nueve puntas, mientras que Magdalena sorprendió con un vestido plateado y la tiara Kokoshnik de aguamarinas, evocando la elegancia de las grandes estrellas de Hollywood.

La reina Silvia en los Premios Nobel. (Foto: Gtres)

Los Premios Nobel no solo son un reflejo de la excelencia académica y cultural, sino también una demostración de cómo la tradición y la moda pueden convivir armoniosamente. Cada año, la familia real sueca convierte la ceremonia en un despliegue de estilo, historia y simbolismo, en el que cada vestido, cada joya y cada gesto cuentan una historia sobre la herencia, el gusto y la identidad de la monarquía. En esta edición, la princesa Victoria logró, una vez más, que el pasado y el presente se entrelazaran de manera impecable, recordándonos que la moda también puede ser un homenaje a la memoria familiar y a los valores de un reino.