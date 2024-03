Guillermo de Holanda ha bromeado sobre la fotografía que manipuló Kate Middleton. Un episodio cuando menos inesperado. El rey de los holandeses viajó hace unos días hasta el municipio neerlandés de Zutphen con motivo de una visita oficial. Enclave en el que tuvo la oportunidad de interactuar con unos niños que le preguntaron sobre su aspecto físico al ver una imagen de su juventud.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Guillermo de Holanda bromea sobre la foto manipulada de Kate Middleton

En una vídeo publicado por el periodista Rick Evers en X (antiguo Twitter) se puede observar a una niña intercambiando unas palabras con el rey de los Países Bajos, que indicó. «¡He visto una foto tuya y de toda tu familia!», le dijo la pequeña, ante lo que el Monarca respondió en clave de humor: «¿De verdad? ¡Pues no la retocamos con Photoshop !». Una respuesta que provocó la risa de los allí presentes y con la que Guillermo quiso restar importancia a la polémica estampa que manipuló la princesa de Gales.

Los reyes de Holanda junto a los príncipes de Gales en una imagen de archivo / Gtres.

Kate Middleton pidió perdón por manipular la imagen familiar que compartió

El pasado fin de semana, Kate Middleton reapareció en las redes sociales. Un movimiento que, sin duda, generó una vorágine de reacciones. La princesa de Gales publicó una imagen junto a sus hijos; George, Louis y Charlotte con motivo del Día de la Madre en Reino Unido. Sin embargo, conforme fueron pasando las horas fueron muchos los que señalaron que aquella inocente estampa familiar había sido retocada. Y así fue.

Kate Middleton en una imagen de archivo. / Gtres

Poco después, la esposa del príncipe Guillermo dio un paso al frente y asumió que había editado la imagen. A través de un escrito explicó que «como muchos fotógrafos aficionados, de vez en cuando experimento con la edición. Quería expresar mis disculpas por cualquier confusión que haya causado la fotografía familiar que compartimos ayer».

Pese a que la princesa de Gales ha reaparecido en redes envuelta en esta polémica que ha generado un escándalo para la Familia Real británica, continúa inmersa en su recuperación tras la cirugía abdominal a la que se sometió el pasado 16 de enero en el hospital privado londinense The London Clinic. Motivo por el que lleva alejada de su agenda institucional desde entonces. Si bien en un principio iba a reincorporarse tras la Semana Santa, por ahora, no hay fecha oficial de su regreso a sus quehaceres reales. El secretismo en torno a su evolución va in crescendo, lo que provoca que comiencen a circular todo tipo de teorías, generando a su vez un misterio que no cesa. Y es entonces, cuando todos se hacen la misma pregunta, ¿qué es lo que le pasa verdaderamente a Kate Middleton? El tiempo lo dirá.