El príncipe Guillermo rompe su silencio y desvela cuál es el verdadero objetivo de Kate Middleton

Hace 25 años se creó la ceremonia de los Diana Legacy Award, unos premios cuyo objetivo es reconocer la labor humanitaria de los jóvenes que trabajan duro para mejorar la sociedad. Esta edición es muy especial porque se ha celebrado en mitad de la crisis que atraviesa la Corona británica. El príncipe Guillermo ha hecho acto de presencia delante de las cámaras tras el escándalo que se ha producido por la foto retocada de Kate Middleton. Guillermo ha roto su silencio y ha aprovechado para desvelar cuál es su verdadero reto.

El hijo de Lady Di asistirá a esta entrega de premios. Lleva un tiempo relegado a un segundo plano por voluntad propia, de hecho algunos especialistas como Pilar Eyre barajan la posibilidad de que renuncie a su derecho a heredar el trono británico. Guillermo está centrado en los problemas de salud de Kate, quien no termina de aclarar por qué tuvo que someterse a una intervención abdominal.

Príncipe Guillermo en Londres. / GTRES

La princesa Kate no asistirá a los Diana Legacy Award, de hecho fuentes oficiales aseguran que no retomará sus funciones institucionales hasta después de Semana Santa. Pero eso no es el problema. El problema es que las diferencias entre Harry y Guillermo han quedado patentes una vez más.

Guillermo de Gales rompe su silencio

Durante su discurso, el futuro rey de Inglaterra ha hecho referencia a Kate Middleton, la gran ausente. Es la primera vez que habla desde el revuelo de las fotografías y lo ha hecho para dejar claro cuál es el objetivo de su mujer: transmitir los valores que marcaron la trayectoria personal de Lady Di.

«Ese legado es algo que tanto yo como Kate hemos tratado de centrarnos a través de nuestro trabajo, de la misma forma que lo han hecho los 50.000 jóvenes que han recibido un Premio Diana en los últimos 25 años», ha declarado concretamente. Y cuando ha hablado de su madre ha dicho: «Ella me enseñó que todo el mundo tiene el potencian de dar algo a cambio, que todo el mundo en necesidad merece un apoyo en la vida».

El Príncipe Guillermo antes del discurso. / GTRES

Al final de su discurso, muy emocionado, ha dicho: «Estoy muy orgulloso de ver que esta creencia de mi madre se haya manifestado en los increíbles jóvenes que han recibido el galardón esta noche».

El estado de ánimo del príncipe Guillermo

Tan elegante como siempre, el príncipe Guillermo se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la ceremonia organizada en el Museo de la Ciencia de Londres. La entrega de premios hace honor a la memoria de su madre, por eso ha hecho un esfuerzo, pero es evidente que su estado anímico no es bueno. A pesar de que ha sonreído en varios momentos, la seriedad se ha apoderado de él durante gran parte de la gala.

El otro punto de interés está centrado en el príncipe Harry. Este último ha intervenido por videoconferencia desde California para dirigirse a los premiados, pero con una condición. La prensa británica insiste en que no ha querido coincidir con su hermano. Quiere que sus palabras no estén relacionadas con Guillermo por ningún motivo.

El diario Telegraph ha confirmado el distanciamiento entre los hijos de Lady Di, quienes no han disimulado durante este día tan especial para la que fue princesa de Gales. A Guillermo no le preocupa que este conflicto vea la luz, para él lo importante es que su mujer, que ahora ocupa el puesto que su progenitora tuvo en el pasado, se recupere de su misteriosa enfermedad.

La última reunión de los príncipes Guillermo y Harry

Los príncipes Harry y Guillermo en una imagen de archivo. / Gtres

Corría el año 2021 cuando Harry, quien ya vivía en California, viajó a Reino Unido para inaugurar una estatua de su madre en los jardines del Palacio de Kensington. Fue su último encuentro público con Guillermo. Desde entonces no se ha producido nada parecido.

Los Diana Legacy Award no han sido suficientes. La aparente tranquilidad de Guillermo, su seriedad y el discurso que ha dado se han apoderado de la gala mientras algunos medios británicos señalan la decisión de Harry, quien se ha negado a regresar a Londres.