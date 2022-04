Poco ha durado la tranquilidad en el entorno del príncipe Harry y Meghan Markle. Después de que se haya conocido que la pasada semana la pareja mantuvo un encuentro con la Reina Isabel antes de viajar a Holanda para los Invictus Games, ahora las recientes declaraciones del duque de Sussex han generado críticas en el Reino Unido.

Según explicaba el hijo menor de Carlos de Inglaterra en una conversación con la BBC, había sido ‘genial’ encontrarse con la Reina. Poco después se conocía además que la monarca tenía la intención de invitar a la pareja a algunas celebraciones con motivo de su Jubileo de Platino el próximo mes de junio, ya que para ella es importante poder reunir a la familia en una fecha tan significativa. Además, según ha trascendido, los Sussex le han prometido a la monarca que podrá ver a Archie Harrison en persona y conocer a Lilibet Diana, que está a punto de cumplir un año.

Sin embargo, no ha sido esto lo único que ha dicho el duque de Sussex. En una entrevista al programa Today, el Príncipe ha relatado los detalles de su encuentro con la Reina, pero también ha dicho algunas cosas que han levantado ampollas entre la prensa británica. “Estar con ella fue estupendo, muy agradable, está en plena forma”, ha asegurado el Duque, que ha resaltado que la monarca sigue manteniendo su buen sentido del humor. “Meg y yo tomamos el té con ella, fue muy agradable ponernos al día”, ha dicho.

El Príncipe también ha expresado cierta preocupación por la soberana y su entorno: “solo me aseguro de que esté protegida y de que tenga a las personas adecuadas a su alrededor”. Unas palabras que no han tardado en llamar la atención de algunos expertos, que han tildado su actitud de arrogante. No hay que olvidar que la monarca cuenta con muchos apoyos cerca, personal especializado y su círculo íntimo, mientras que Harry está a miles de kilómetros de ella.

Por ejemplo, el corresponsal real, Robert Jobson ha comentado en redes sociales: “el príncipe Harry dice que se está asegurando de que la Reina esté ‘protegida y tenga a las personas adecuadas a su alrededor’. ¿Cómo es eso? Creo que el príncipe Carlos, sus hermanos y Guillermo están haciendo exactamente eso: apoyando a la reina, con acciones, y no solo con palabras”. También la escritora y periodista Angela Levin ha mostrado su indignación: “el comentario de Harry en la televisión estadounidense sobre él mismo preocupado y verificando que la Reina esté protegida es un gran insulto para el príncipe Carlos y Guillermo”, ha asegurado. Una actitud que además ha provocado que muchos consideren que no es adecuado que los Sussex asistan a ninguno de los actos relacionados con el Jubileo de la soberana.

E incluso se atreve a decir que el duque de Sussex no merece asistir a las celebraciones del Jubileo y estar en el balcón junto al resto de la familia. Recordemos que, durante el encuentro con Isabel II, ella les trasladó la invitación para estar presentes en las celebraciones de su Jubileo como una muestra de acercamiento.

Al margen del encuentro de los duques de Sussex con la Reina, el matrimonio también pudo ver al príncipe Carlos y su esposa, Camilla Parker-Bowles. Sin embargo, parece que esta reunión fue muy breve y algo tensa. Un detalle que quizás tenga que ver con las futuras memorias del príncipe Harry que, según algunas fuentes, podrían poner en una posición delicada a su padre, Carlos de Inglaterra.

No es la primera vez ni mucho menos que los Sussex se encuentran en el punto de mira. Es más, la visita a la Reina no ha estado exenta de comentarios, dado que ni Meghan Markle ni el príncipe Harry estuvieron el pasado mes de marzo en Londres en el servicio religioso en recuerdo al duque de Edimburgo que se celebró en la Abadía de Westminster. Una ausencia que la pareja justificó por el conflicto que el hijo menor de Diana de Gales mantiene con el Gobierno por temas relacionados con la seguridad, pero que no deja de ser llamativa dado que esta vez no ha habido problema para viajar a Windsor a encontrarse con la monarca.