El gesto que esperamos en el Instagram de la Casa Real por el 20 cumpleaños de Leonor

Desde que la Casa Real inaugurara su cuenta oficial en Instagram a raíz del décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI como jefe del Estado, el perfil de la Familia Real ha ido recogiendo los detalles de los actos de agenda, tanto con fotografías como con vídeos. También se han sumado a la tendencia de las retransmisiones en directo y a utilizar los stories para publicaciones más instantáneas y efímeras.

A pesar de que los Reyes don Felipe y doña Letizia han sido los últimos en sumarse al uso de esta red social -muy extendida en otras casas reales-, no cabe duda que el desarrollo de la cuenta ha sido muy importante en los últimos tiempos. Sin embargo, hay un detalle que echamos un poco de menos y que contrasta con otras familias reales.

Estamos hablando de las felicitaciones públicas por cumpleaños o fechas señaladas. Hasta ahora, en el perfil público de la Casa de S.M. el Rey no se han compartido mensajes de felicitación por los aniversarios de sus miembros. No se ha hecho por el reciente cumpleaños de la Reina Letizia, ni tampoco se hizo antes con el del Rey Felipe VI. En el caso de la infanta Sofía sí que se compartió una publicación con nuevas imágenes oficiales, aunque hay que tener en cuenta que la hija menor de los Reyes cumplió 18 años el pasado mes de abril, justo un día después del apagón general.

Una felicitación para Leonor

Aprovechando que la princesa de Asturias cumple 20 años el próximo 31 de octubre, esta fecha sería una ocasión muy apropiada para poder compartir en redes un mensaje de felicitación a la heredera, al igual que hacen, por ejemplo, los Windsor. Durante el reinado de Isabel II se felicitaba públicamente a todos los miembros de la familia, pero Carlos III decidió hacer cambios y felicitar únicamente a quienes ejercían una labor de representación. Esto dejó fuera a los duques de Sussex y al príncipe Andrés, entre otros.

De momento no se ha confirmado si la Casa Real compartirá nuevas fotografías oficiales de la princesa de Asturias en su 20 cumpleaños, como sí que suele ocurrir en otras monarquías -hace unos días, por ejemplo, con la princesa Elisabeth de los belgas y el príncipe Christian de Dinamarca-. Lo que sí que se sabe es que no hay previstos actos especiales por este aniversario.

Ahora mismo la heredera se encuentra centrada en su formación militar en la Academia del Aire y del Espacio en San Javier (Murcia) y aunque la Reina Letizia tiene la agenda despejada el día del cumpleaños de la princesa Leonor, no así el Rey Felipe, que tiene un compromiso ese día y un viaje oficial al día siguiente. Esto deja poco margen para celebrar en familia esta fecha, aunque siempre queda la opción de que doña Letizia aproveche para juntar a sus dos hijas, aunque no pueda acompañarlas el Rey.