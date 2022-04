Pocos días antes de la llegada de la Princesa Leonor a España, el Rey Felipe ha aprovechado para hacer una escapada a Mallorca, donde desde el comienzo de la Semana Santa ha estado su madre. La Reina Sofía se ha mantenido fiel a su tradición de pasar las vacaciones de Pascua en la isla, y ha aprovechado además para participar en algunos compromisos oficiales. Tal es el caso del concierto a beneficio de Projecte Home que se celebraba el pasado día 11 en la Catedral de Palma. Un acto al que asistió en compañía de su hermana, la princesa Irene de Grecia.

Lo que nadie esperaba es que, apenas un día después de la reaparición de la Reina Sofía en la isla, sería don Felipe quien viajara a Palma. A pesar de que desde la Casa de S.M. el Rey confirmaban que no habría actos oficiales en estos días, el monarca se desplazó a Mallorca para un encuentro muy especial. Tal como ha revelado la Federación Cántabra de Vela, don Felipe mantuvo un encuentro con el equipo de regatistas del equipo de la FCV de 420 que se habían desplazado hasta Mallorca para participar en la Copa de España. Un encuentro que tuvo lugar en las instalaciones del Club Náutico de El Arenal, donde se celebró la Copa de España de clase 420.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Federación Cántabra de Vela (@fc.vela)

Tal como ha podido saber LOOK en exclusiva, la visita del soberano tuvo lugar el miércoles por la tarde. No se sabe con certeza en qué momento llegó don Felipe a Mallorca aunque, dado que la Princesa Leonor terminaba las clases el día 14 -jueves-, es probable que estuviera poco en la isla. No obstante, tiempo suficiente como para sorprender a los jóvenes regatistas con una aparición que, según ha confirmado este digital, no estaba anunciada.

En conversación con uno de los testigos de la visita del Rey, LOOK ha podido conocer algunos detalles de la misma. “Fue un encuentro casual, ya que estaba de visita en el Club Náutico del Arenal”, revela el testigo a este digital. Don Felipe se mostró muy amable en todo momento con los jóvenes y no dudó en hacerse una foto con ellos. Imagen que la FCV ha compartido a través de su perfil de Instagram.

Al parecer, la visita del monarca tuvo lugar cuando los equipos llegaban a puerto tras los entrenamientos, en el momento en el que estaban descargando el material y preparando la competición. “Los chicos se quedaron muy contentos, y los padres más, fue toda una sorpresa, nadie había avisado”, confirma la fuente, que ha comentado también la pasión del Rey por este deporte. A pesar de que el testigo ha preferido no entrar en más detalles dado que se entiende que el Rey realizó la visita cuando se encontraba en su tiempo de descanso, sí que ha dicho que cree que el encuentro con el monarca motivó mucho a los jóvenes: “estaban muy contentos e ilusionados de ver al Rey Felipe, creo que les motivó de cara a la competición”, recalca.

Tal como ha conocido este portal, Felipe VI mantuvo una breve conversación de unos diez minutos con el equipo, pero aprovechó para hablar también con otros competidores. Una visita que, por otra parte, no resulta extraña, ya que el jefe del Estado no solo es un apasionado de la vela, sino que, además, él mismo navegó en esta misma clase hace años. De hecho, no dudó en compartir con los jóvenes regatistas algunas de sus experiencias cuando tenía su misma edad y navegó con Fernando León.

Según ha podido saber LOOK, el equipo de la FCV está muy contento con los resultados de la competición y con la evolución de los regatistas: “mejorando cada día y resultados bastante mejores que en los campeonatos anteriores. Tenemos tripulaciones jóvenes y están evolucionando mucho”, comentan a este digital. Una noticia que, sin duda, ha llenado de alegría al Rey, que desde siempre ha estado muy vinculado a este deporte.

Más allá de la visita a los regatistas, don Felipe aprovechó su breve estancia en Palma de Mallorca para poder encontrarse con su madre, la Reina Sofía, en una Semana Santa muy atípica para la familia real, dado que ninguno de sus miembros ha asistido a la tradicional Misa de Pascua.