Enrique, un príncipe ‘sin techo’: el misterio sobre su estancia en Londres

El príncipe Enrique se ha convertido en el gran protagonista de la actualidad en los últimos días. El duque de Sussex volaba al Reino Unido el pasado domingo, después de celebrar el cumpleaños de su hija menor, la princesa Lilibet Diana, para presentarse ante los tribunales en el caso contra el grupo propietario del tabloide The Mirror, al que acusa de escuchas ilegales y de obtener información sobre el hijo menor de Carlos de Inglaterra de manera ilícita.

Estaba previsto que este mismo lunes, 5 de junio, Enrique se presentase ante el juez, pero no ha sido hasta el martes cuando el duque de Sussex ha acudido a los tribunales, algo que ha sorprendido a los jueces, que no entendían la ausencia del hijo del Rey. Han sido dos días de declaraciones en las que el Príncipe ha hablado de algunos aspectos complicados de su vida, como los rumores infundados sobre la paternidad del que fuera amante de Diana de Gales, la presión mediática que provocó la ruptura de su primera novia, Chelsy Davy o las continuas calumnias que, según él, se han publicado en los tabloides del grupo propiedad de Rupert Murdoch.

La visita de Enrique a Londres no ha alterado la agenda de los Windsor. El Rey se dejaba ver este mismo martes en la capital en un concierto tras pasar unos días de descanso en Transilvania y otros miembros de la Familia Real, como es el caso de la princesa de Gales, mantenían su actividad con normalidad sin hacer referencia a la situación de Enrique. Aunque no se ha confirmado, parece que en estos días, el duque de Sussex no ha visto a ninguno de los miembros principales de ‘La Firma’, aunque su visita a Londres ha sido más larga que cuando vino a la coronación de su padre, el 6 de mayo de 2023, cuando apenas estuvo un día.

Si entonces se le permitió quedarse en Frogmore Cottage a pesar de que el monarca ya le había pedido a los duques de Sussex que abandonaran la propiedad. Sin embargo, en esta ocasión son muchas las incógnitas sobre el lugar en el que ha estado pernoctando el Príncipe. Como suele ser habitual ya con todo lo que tiene que ver con los duques de Sussex, apenas ha trascendido información sobre dónde se ha quedado el hijo del monarca, sobre todo, después de que se rechazara la petición de Enrique de tener protección oficial en sus estancias en Reino Unido. Algo muy preocupante para él, según aseguró, porque no podía garantizar el bienestar de su familia. De hecho, recientemente en un viaje a Nueva York, los Sussex fueron protagonistas de un ‘altercado’ con fotógrafos por el que acabaron en comisaría.

Aunque fuentes oficiales no han confirmado si al Príncipe se le permite pernoctar todavía en Frogmore -dado que, además, el duque de York aún no se ha instalado- y, a falta de información oficial, son varias las opciones que tiene el hijo menor del Rey. Por un lado, lo más probable es que haya recurrido a sus primas York, las princesas Beatriz y Eugenia, especialmente esta última, con la que siempre ha mantenido una relación estrecha y que, además, acaba de ser madre. Cualquiera de ellas puede haberle hecho un hueco en sus residencias, bien en St. James o bien en Kensington.

Menos probable -por no decir imposible-, es que haya recurrido a su hermano. No solo porque Guillermo no tiene apenas sitio en su actual residencia, sino porque las relaciones son muy tensas en estos momentos. El que sí puede haberle acogido es el duque de York, o bien alguno de los pocos amigos que a Enrique le quedan en Londres.

La última posibilidad es que su padre le haya cedido alguna residencia o le haya hecho hueco en alguna parte. A pesar de que las relaciones son tensas y que no se vayan a ver, Carlos nunca se ha pronunciado en contra de su hijo, es más, se sabe que le ha mandado un bonito regalo a su nieta por su cumpleaños.