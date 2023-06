Mientras el duque de Sussex declaraba en el primero de los juicios contra los medios en Londres, la Familia Real ha continuado como si nada con sus planes de agenda. El Rey era visto en un concierto en la capital el mismo día que su hijo mayor se presentaba ante el juez y ahora ha sido su cuñada, la princesa Catalina, la que ha acaparado los flashes en un acto muy especial para ella.

La esposa del príncipe Guillermo ha vuelto a demostrar que es una de las royals más polifacéticas de la Corona y que no tiene problema en adaptarse a cualquier circunstancia, a lo que se suma que es una apasionada de los deportes. Por eso, no ha tenido reparos en enfundarse un chándal y demostrar que el rugby, uno de sus deportes preferidos, no se le da nada mal.

Este miércoles, mientras que el duque de Sussex se enfrentaba a la segunda jornada de declaraciones en el Altop Tribunal londinense, la Princesa ha ejercido como patrona de la Rugby Football League y la Rugby Football Union, un cargo que heredó de su cuñado, tras confirmarse la retirada de los patrocinios a los duques de Sussex. Catalina ha acudid a una visita al Maidenhead Rugby Club y ha participado en el entrenamiento junto a algunos de los jugadores, así como en una mesa redonda en la que se ha insistido en la importancia del deporte en los más pequeños.

Un comentado gesto

Al margen de la reaparición de la princesa de Gales en este importante acto deportivo y de toda la expectación que ha generado la visita a Londres del duque de Sussex, lo cierto es que el matrimonio formado por Catalina Middleton y el príncipe Guillermo también ha acaparado titulares en los últimos días por un controvertido gesto por parte del hijo mayor del Rey en la pasada boda del príncipe Hussein de Jordania.

Guillermo y Catalina acudieron al enlace como representantes de la Corona y porque el príncipe de Gales mantiene una relación muy estrecha con el hijo mayor de los reyes Abdalá y Rania de Jordania, con el que coincidió en una academia militar en el Reino Unido. Más allá de los espectaculares looks de la Princesa, lo cierto es que ahora, una semana después de las celebraciones, ha visto la luz un vídeo en el que el heredero al trono británico hace un gesto a su mujer que ha generado muchos comentarios.

Este fue el atrevido gesto del príncipe William hacia Kate Middleton mientras felicitaba a la nueva princesa de Jordania🤔 pic.twitter.com/nj5P67yW8e — Music Mundial (@MusicMundial) June 2, 2023



Se trata de un clip en el que se ve a los príncipes de Gales saludando a los novios tras el enlace, pero antes de la recepción oficial. En el vídeo, Guillermo saluda primero a Hussein y a Rajwa y pasa un rato comentando con ellos. Después de él, su esposa, Catalina, hace lo mismo. Sin embargo, parece que el Príncipe no estaba muy conforme con el tiempo que su esposa pasó hablando con la nueva princesa de Jordania, por lo que le hace un gesto con las manos con el que simula que se está ‘enrollando’ demasiado y además, se le escucha decir ‘chop, chop’. Una actitud que ha sido muy criticada internacionalmente y que, como era de esperar, se ha hecho viral. Eso sí, parece que a Catalina Middleton no le importó lo más mínimo, ya que continuó como si nada.