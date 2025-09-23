Pocos días después de terminar el viaje de Estado a Egipto y en la cuenta atrás para una visita muy especial para la princesa Leonor, la Reina Letizia ha retomado su agenda en España. Mientras que el Rey Felipe VI está todavía en la ciudad Nueva York para participar en diferentes compromisos relacionados con la Asamblea de Naciones Unidas -donde va a intervenir este miércoles- su esposa se ha trasladado hasta Salamanca en compañía de su nueva mano derecha, la periodista Marta Carazo.

La Reina no ha querido perderse la celebración del acto central del Día Mundial de la Investigación en Cáncer, que este año ha tenido lugar en la localidad y bajo el lema: La investigación en cáncer nos necesita a todos. Doña Letizia está muy comprometida con este tema y es desde hace años presidenta de honor con carácter permanente de la Asociación Española Contra el Cáncer y de la Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer.

La Reina Letizia en Salamanca. (Foto: Gtres)

Antes de comenzar el acto, doña Letizia ha visitado en el campus de la Universidad de Salamanca Miguel de Unamuno el Centro de Investigación del Cáncer (CIC). Un centro que se puso en marcha en 1995 y que tiene como objetivo integrar la investigación competitiva y de excelencia sobre el cáncer en diferentes niveles. Después se ha trasladado hasta el recinto en el que se ha celebrado el acto central de esta jornada, donde además ha pronunciado un discurso en un perfecto inglés. Unas palabras en las que ha vuelto a poner el foco en la importancia de la investigación como clave para los avances y la prevención del cáncer.

El look de la Reina

Para esta cita, doña Letizia ha apostado por un estilismo sencillo, probablemente para que no se prestara más atención a su look que al contenido del acto. La Reina ha lucido unos pantalones tobilleros de color negro que ha combinado con una chaqueta de tweed en blanco y negro con cinturón ancho. Como calzado, una vez más ha confiado en las babies de Sézane, esta vez, en color negro. Doña Letizia ha llevado el cabello suelto, su inseparable sortija de Coreterno y unos pendientes de perlas. Un estilismo de básicos perfecto para que no se preste tanta atención a su look como a su mensaje.

La Reina Letizia en Salamanca. (Foto: Gtres)

Una semana especial

En unos días la Reina Letizia podrá reencontrarse con su hija mayor, la princesa Leonor, que lleva ya varias semanas centrada en su formación en la Academia General del Aire de San Javier. Tal como ha confirmado la Casa de S.M. el Rey, entre el viernes y el sábado los Reyes y la princesa de Asturias van a visitar Navarra. Para Leonor va a ser su primera visita a la Comunidad Foral como princesa de Viana, título que ostenta desde que su padre se convirtió en jefe del Estado y del que hasta ahora no ha hecho uso en un acto público.

No está prevista la participación de la infanta Sofía en este viaje, ya que la hija menor de los Reyes se encuentra estudiando el primero de los cursos de universidad en el Forward College de Lisboa. Aunque llegó a la capital lusa a principios de mes, las clases no comenzaron de manera oficial hasta esta semana.