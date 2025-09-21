El bolso ‘luna’ de la infanta Sofía y otros 4 modelos cómodos para la vuelta al cole (o a la oficina)

La llegada de la infanta Sofía a Lisboa para iniciar sus años de facultad no solo marca un nuevo capítulo en su vida, también nos ha permitido descubrir la primera pincelada de su estilo cotidiano: sencillo, cómodo y muy actual. Con 18 años recién cumplidos, la hija menor de los Reyes ha comenzado sus estudios en el Forward College, donde cursa Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Un camino académico que combina exigencia intelectual y experiencias internacionales, y que, en paralelo, nos ha regalado sus primeras lecciones de estilo en la capital portuguesa.

Su primer look como universitaria ya ha dado mucho de qué hablar. La hermana pequeña de la princesa Leonor eligió unos vaqueros de corte amplio, un jersey blanco de punto ligero y unas zapatillas deportivas a juego, un conjunto relajado y efectivo que refleja a la perfección la naturalidad con la que afronta esta nueva etapa. Sin embargo, el verdadero protagonista de su outfit fue un complemento inesperado: un bolso en forma de luna que aportaba el equilibrio perfecto entre funcionalidad y estética. Pequeño, práctico y con un diseño contemporáneo, demostró que este accesorio puede ser mucho más que un simple detalle, convirtiéndose en una auténtica declaración de intenciones. Se trata de un modelo de Mango y su precio es de tan solo 29,99 euros, lo que lo convierte en una opción accesible y muy actual.

La infanta Sofía con el bolso negro de hombro con forma de media luna. (@theprincessesroyals)

Inspirados en ella, hemos seleccionado cinco modelos que siguen esa misma filosofía: piezas cómodas, versátiles y con personalidad, capaces de adaptarse al ajetreo de la universidad o la oficina sin perder un ápice de estilo. La primera opción es el city rectangular de Zara (29,95 euros), con una silueta amplia que ofrece espacio para documentos, libros e incluso el ordenador portátil. Su diseño estructurado aporta orden y profesionalidad, pero sin perder un aire desenfadado que lo hace ideal también para la rutina universitaria.

Zara bolso negro.

En el extremo opuesto encontramos el modelo con flecos de Zara (29,95 euros), más pequeño y ligero, pero con mucha personalidad. Su textura craquelada y los detalles boho aportan frescura a cualquier conjunto básico. Perfecto para esos días en los que basta con llevar móvil, cartera y llaves, este diseño demuestra que un accesorio no necesita ser grande para marcar la diferencia.

Zara bolso marrón en forma de luna

Entre lo práctico y lo sofisticado se sitúa este bolso de piel con tachuelas de Parfois (59,99 euros). De tamaño medio, ofrece la medida justa para quienes buscan un equilibrio entre capacidad y estética. Su acabado en piel y los detalles metálicos le confieren un aire elegante que encaja en entornos más profesionales, pero su versatilidad lo convierte también en compañero perfecto para un afterwork.

Parfois marrón con asa ancha.

Para las amantes del lujo atemporal, el shopper trenzado de Massimo Dutti (299 euros) es casi una declaración de principios. Confeccionado en napa bovina y con un diseño artesanal, combina sofisticación y practicidad en un formato XXL que permite llevar desde el portátil hasta una chaqueta extra.

Massimo Dutti shopper trenzado.

En definitiva, cada uno de estos complementos representa una forma distinta de entender el día a día: el city aporta estructura, el de flecos introduce frescura, el hobo ofrece equilibrio y el shopper lo abarca todo. La infanta Sofía ya nos ha dado la clave desde Lisboa: lo importante es elegir un accesorio que se adapte a tu ritmo, a tus necesidades y a tu personalidad. Porque, más allá de guardar lo imprescindible, una pieza así también cuenta tu historia.