No es Zara ni Mango: Parfois lanza el bolso shopper más elegante y práctico perfecta para este verano

Esta temporada, los bolsos vuelven a ser protagonistas del estilo urbano, y las texturas artesanales, como la piel trenzada, marcan una fuerte tendencia. No solo son un complemento funcional, sino también una declaración de estilo que realza cualquier look. Este tipo de prenda no solo responde a las necesidades del día a día, sino que combina practicidad con un diseño que refleja la elegancia casual que predomina en las pasarelas y en el cotidiano. Por esto Parfois lanza el bolso shopper más elegante.

Parfois, destaca por ofrecer productos con una excelente relación precio-calidad, haciendo del lujo accesible una realidad. Entre las propuestas más destacadas, el Bolso shopper de piel trenzada se posiciona como una opción sofisticada y versátil. Es ideal para quienes buscan una pieza que combine funcionalidad con estética atemporal. De tamaño mediano y asas de hombro fijas y tubulares, ofrece comodidad para llevarlo todo el día, desde la oficina hasta un café con amigas. Su diseño trenzado, confeccionado a mano, añade valor artesanal, reforzando la calidad que caracteriza a la marca. Este bolso encaja perfectamente con prendas neutras, vestidos fluidos, jeans rectos o blazers minimalistas. Para conservarlo en buen estado, se recomienda guardarlo en su bolsa protectora, evitar la exposición prolongada al sol y limpiar la piel con productos adecuados. Así, esta pieza puede acompañarte por muchas temporadas con la misma elegancia del primer día.

Parfois lanza el bolso shopper más elegante

Este accesorio está diseñado para ofrecer comodidad, estilo y durabilidad. Sus principales atributos son:

Tamaño mediano

Ideal para el uso diario, con espacio suficiente para llevar lo esencial sin resultar voluminoso.

Diseño trenzado en piel

Su textura trenzada le da un aspecto artesanal, exclusivo y muy en tendencia.

Asas de hombro fijas y tubulares

Cómodas de llevar y con un diseño que aporta estructura al bolso.

Diseño elegante y sencillo

Pensado para quienes aprecian la simplicidad con toques de distinción.

Confección artesanal

Cada pieza es realizada a mano, lo que garantiza un acabado cuidado y único.

Cierre con cremallera

Asegura el contenido del bolso y añade funcionalidad.

Composición y dimensiones

Uno de los aspectos que destacan del bolso shopper más elegante de Parfois es su alta calidad en materiales y acabados. Estos datos permiten valorar la resistencia, comodidad y estilo del bolso, convirtiéndolo en una pieza ideal para uso prolongado y cotidiano. Sus características de composición:

Composición exterior: 100% piel vacuna

Dimensiones: 27.0 x 40.0 x 27.0 cm (Largo x Ancho x Alto)

Longitud de las asas: 25 cm

Tipo de apertura: cremallera (zipper)

Origen: producto artesanal fabricado con materiales seleccionados, siguiendo los estándares de calidad de Parfois

¿Cómo combinar el bolso shopper más elegante de piel trenzada?

Una de las grandes ventajas de este bolso es su versatilidad al momento de vestir. Gracias a su diseño neutro y elegante, puede adaptarse tanto a looks casuales como a conjuntos más formales. Algunas ideas para combinarlo con estilo son:

Outfit casual de día

Perfecto para días de recados o encuentros con amigas. El bolso aporta un toque refinado al look casual, equilibrando la comodidad con el estilo.

Jeans rectos de tiro alto

Top de algodón o camiseta básica

Chaqueta vaquera o cárdigan largo

Zapatillas blancas o botines planos

Look de oficina

Este look elegante y minimalista resalta la simplicidad del bolso, convirtiéndolo en el complemento ideal para quienes buscan un estilo profesional con detalles cuidados.

Blazer (gris, beige o negro)

Camisa blanca o blusa fluida

Pantalón sastre o de corte recto

Zapatos mocasines o tacones bajos

Estilo natural chic

El bolso trenzado se funde con el estilo bohemio y natural. La textura de la piel y su forma orgánica complementan perfectamente los materiales ligeros y colores tierra.

Vestido largo estampado o de lino

Cinturón ancho en tonos tierra

Sandalias planas de cuero

Sombrero de ala ancha o gafas de sol.

Outfit para el fin de semana

Este conjunto convierte al bolso en el toque clave que eleva un look simple a uno estilizado y pensado.

Shorts de lino o bermudas estructuradas

Top sin mangas o blusa de tirantes

Zapatillas deportivas o sandalias cómodas

Chaqueta ligera tipo kimono o blazer relajado

Urbano y contemporáneo

El bolso complementa la mezcla de texturas y equilibra el estilo urbano con un detalle elegante. Perfecto para un paseo por la ciudad o una cita.

Falda midi plisada o de cuero

Camiseta gráfica o top entallado

Chaqueta de cuero o trench coat

Botines con tacón cuadrado

Cuidados para conservar el bolso en perfecto estado

Un bolso de piel, especialmente si es artesanal, requiere ciertos cuidados para conservar su belleza y funcionalidad a lo largo del tiempo. Algunos tips para cuidarlo de la mejor manera:

Limpia con un paño suave y seco

No utilices productos abrasivos. Para manchas leves, puedes usar un paño ligeramente humedecido.

No sobrecargarlo

Aunque resistente, no es recomendable llenarlo en exceso para evitar deformaciones.