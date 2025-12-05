La Fundación Princesa de Gerona acaba de cerrar la convocatoria de los premios de la siguiente edición y ya está manos a la obra para sentar las bases de su trabajo de cara a los próximos años. La organización acaba de presentar el Plan Estratégico 2026-2029 en una reunión en el Palacio Real en la que han participado los Reyes. Aunque la princesa Leonor está al tanto de todo el trabajo que se realiza en la fundación, su formación no le permite en estos momentos asistir a todos los compromisos oficiales. Por eso son don Felipe y doña Letizia los que acuden.

Este plan establece las líneas maestras de actuación de la fundación para los próximos cuatro años. Una hoja de ruta muy definida en la que se hace una apuesta aún más clara por el talento joven. «Impulsar el talento joven y desarrollar todo su potencial», es la misión que marcará toda la actividad de la organización, en la que la presencia de la princesa Leonor será cada vez más recurrente, a medida que pase el tiempo. La organización busca consolidarse como una plataforma y una comunidad de referencia del talento joven en España y con proyección en Iberoamérica.

La princesa Leonor, en Gerona. (Foto: Gtres)

El nuevo Tour del talento

Un año más el Tour del talento se consolida como el gran evento itinerante de la fundación para impulsar el talento joven. Es la quinta vez que se celebra este evento con más de 250 actividades en cinco ciudades. En cada una de las paradas de esta gira se anunciará el nombre de uno de los ganadores en las diferentes categorías.

El tour empezará a principios de febrero en del 2 al 6 de febrero en Sant Boi de Llobregat, pero se va a extender a otros municipios, en un formato diferentes. La segunda parada será Huesca, después Alcalá de Henares, Granada y Murcia como punto final. Este año la gira se plantea con un formato más dinámico e innovador que pueda dejar un legado en cada una de las paradas, de manera que la actividad de la fundación tenga una continuidad en el tiempo.

La infanta Sofía con la Princesa Leonor en Gerona. (Foto: Gtres)

El Observatorio Princesa de Gerona

Otra de las novedades de este año va a ser la creación del Observatorio Princesa de Gerona. Se trata de un espacio digital que va a recoger informes que permitan conocer las tendencias y necesidades de la juventud con el objetivo de buscar estrategias para la toma de decisiones. Va a incluir, entre otras cosas, el informe de los Objetivos de desarrollo generacional (ODG), elaborado por el Consejo Asesor Joven de la Fundación, que ofrece respuestas concretas a los desafíos a los que se enfrentan los jóvenes.

La princesa Leonor, en Gerona. (Foto: Gtres)

La vuelta al Gran Teatro del Liceo

El Gran Teatro del Liceo de Barcelona va a volver a ser el escenario de la ceremonia de entrega de los premios de la fundación, de cara al mes de julio de 2026. Un acto que estará presidido por la princesa Leonor y en el que también participarán tanto los Reyes como la infanta Sofía. Por ahora no se ha confirmado ni la fecha exacta, ni tampoco las actividades paralelas que se llevan a cabo esos días.

El foco en el deporte

La princesa Leonor en San Javier. (Foto: Gtres)

Además de las categorías tradicionales de los galardones, el deporte va a tener un papel central en los próximos años en el trabajo de la fundación. En concreto, los valores vinculados a su práctica. Desde la organización quieren reforzar esta idea, conscientes de que valores como el trabajo en equipo, el esfuerzo y el espíritu de superación son competencias esenciales para el desarrollo profesional y personal de las generaciones más jóvenes. La Fundación Princesa de Gerona quiere que el nuevo premio a los Valores de Jóvenes Deportistas se posiciones y consolide junto al resto de categorías. Un premio que reconoce a menores de 23 años y entidades que promueven valores como la inclusión, la igualdad y los hábitos saludables y que crean un impacto positivo en su comunidad.