Fin de vacaciones para la princesa de Asturias. Leonor ya ha ingresado en la Academia General del Aire y del Espacio. Después de su paso por la Academia General Militar de Zaragoza, la Escuela Naval de Marín y el crucero de instrucción a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano, la heredera pone punto final a su formación castrense en San Javier. Un lugar que, por cierto, no le es extraño del todo, ya que Leonor ha estado al menos en otra ocasión en la academia murciana.

Ha sido en torno a las 12:00 del mediodía cuando la hija mayor de los Reyes ha llegado a las instalaciones de San Javier. La princesa vestía un nuevo uniforme, el del Ejército del Aire, con pantalón azul y chaqueta a juego.

La heredera ha llegado en solitario, sin la compañía de sus padres ni de su hermana, de la misma manera que hizo el pasado año en Marín. Fue diferente el día que ingresó en Zaragoza, puesto que era aún menor de edad y empezaba una etapa completamente nueva. En estos momentos Leonor está totalmente acostumbrada a la vida castrense.

La princesa Leonor en San Javier. (Foto: Gtres)

Por delante tiene varios meses de intensa formación y maniobras que serán el broche de oro a tres años de instrucción militar, muy necesarios para el papel que va a desempeñar en el futuro como capitana general de las Fuerzas Armadas, el máximo mando militar que corresponde al jefe del Estado según la Constitución.

Meses en los que, entre otras cosas, la heredera va a aprender a pilotar aviones como el Pilatus PC-21. No se sabe con exactitud cuándo realizará su primer vuelo en solitario -conocido como «la suelta»-, ya que depende de su progreso. Antes de eso pasará muchas horas de práctica en simuladores y en vuelos con instructores.

La princesa Leonor a su llegada a San Javier. (Foto: Gtres)

Al igual que en Zaragoza o en Marín, la princesa de Asturias no va a recibir trato especial durante el tiempo que esté en San Javier, sino que va a ser una alumna más. La hija mayor de los Reyes dormirá en una camareta compartida con otras dos compañeras, con horarios estrictos que comienzan a las 6:30 de la mañana. Leonor se ha incorporado como alférez alumna, directamente en cuarto curso.

A lo largo de los próximos meses tendrá tanto clases o teóricas como prácticas, como en las otras academias militares. En este caso, además de las clases en aulas o el tiempo en simuladores, la princesa recibirá formación sobre drones y operaciones espaciales, ya que el Ejército del Aire también abarca el ámbito espacial desde 2022.

La princesa Leonor a su llegada a San Javier. (Foto: Gtres)

El paso por San Javier será la última etapa de la instrucción militar de Leonor, aunque por ahora la Casa del Rey no ha confirmado qué estudiará la princesa el próximo curso. Sí que lo ha hecho en el caso de la infanta Sofía, que en unos días comenzará las clases en el Forward College. La hija menor de los Reyes ha elegido un grado de tres años en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. El primer curso es el Lisboa.

Su primera visita a San Javier

Aunque ahora ha llegado a San Javier para quedarse, hace más de una década la princesa Leonor y la infanta Sofía acompañaron a los Reyes en una visita a San Javier. Fue en 2014, poco antes de que Felipe VI asumiera la jefatura del Estado.

La princesa Leonor con su madre y su hermana en San Javier. (Foto: Gtres)

La Familia Real asistió al acto de celebración del XXV aniversario de la entrega de despachos en la Academia General del Aire de San Javier. Fue una ocasión especial, ya que se conmemoraba la promoción del Rey Felipe VI, que se formó allí entre 1987 y 1988. Leonor tenía 8 años.

Además, en enero de 2024, la princesa ganó una medalla de plata en esgrima durante su participación en los Campeonatos Deportivos de Academias Militares para Oficiales (Interacademias) que se celebró San Javier. En ese momento estaba aún en la AGM de Zaragoza.

*Noticia en elaboración*