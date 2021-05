La espera ha llegado a su fin. Christian de Dinamarca que tenía previsto confirmarse en la primavera de 2020, ha podido recibir finalmente el sacramento. Sin embargo, la pandemia también ha marcado una jornada en la que el gran protagonista ha sido el hijo del príncipe Federico y la princesa Mary. A sus 15 años, el Príncipe se ha confirmado en la mañana de este sábado 15 de mayo. Como era de esperar, la lista de invitados ha tenido que verse reducida, pero eso no ha impedido que el nieto de la reina Margarita haya estado arropado por sus familiares. El servicio ha tenido lugar en la abadía del palacio de Fredensborg y ha sido oficiado por Moseñor Henrik Wigh-Polusen.

Felices y vestidos de gala, Christian de Dinamarca ha llegado junto a sus progenitores, sus hermanos, Josephine, Vicent e Isabella y la Reina. No obstante, no se han querido perder este día tan señalado sus dos primos mayores, Nicolás y Félix. Para este momento tan especial, el segundo en la línea de sucesión al trono danés ha apostado por un traje azul con chaleco y corbata del mismo tono, camisa blanca y zapatos negros. Aunque lo que más ha llamado la atención ha sido su espectacular sonrisa, ya que no ha podido ocultar su felicidad.

Junto a él, su madre, la princesa Mary haciendo gala una vez más de su elegancia. La Princesa se ha decantado por un vestido midi azul marino con un estampado de pequeños topos blancos y mangas largas abullonadas. En cuanto al calzado, ha optado por unos finos stilettos en tono nude y en el cabello ha lucido una cola de caballo y un sencillo tocado. En cuanto al Príncipe, ha asistido al evento con un conjunto muy similar al de su hijo. El Conde de Monpezat ha llevado un traje de dos piezas compuesto por chaqueta y pantalón en color negro.

Su hermana Isabella ha sorprendido con traje de blazer y pantalón estilo flare en color beige y unas sandalias de tachón ancho del mismo color. Un total look con el que ha demostrado que está al tanto de las últimas tendencias. Por otro lado, Josephine se ha enfundado en un outfit muy similar a la de la Princesa. Un conjunto formado por una falda de vuelo de lunares que ha conjuntado con una blusa blanca y chaqueta de manga francesa de tejido teweed. Y en cuanto al príncipe Vicent, ha acudido a la confirmación de su hermano mayor, muy elegante, también con un traje oscuro.

Sin embargo, ha habido un invitado muy simpático que ha acaparado también todos los flashes. Se trata de la mascota de la reina Margarita, un perro marrón de raza dachshund que ha posado junto a los miembros de la Familia Real danesa.