Es, junto al Día del Recuerdo, una de las fechas más especiales para la familia real británica. La primera semana de marzo se celebra cada año el Día de la Commonwealth y además de diversas actividades que se organizan con motivo de esta especial efemérides, tiene lugar un servicio religioso en la Abadía de Westminster. Una celebración a la que no suelen faltar los principales miembros del clan Windsor y que siempre está presidida por la reina Isabel.

Este año, la situación de emergencia sanitaria ha provocado que la mayoría de los actos relacionados con esta jornada queden cancelados, aunque sí que se espera que la Reina pronuncie un discurso además de que haya algunas intervenciones de otros miembros de la familia.

Sin embargo, la última vez que se celebró el Día de la Commonwealth, los duques de Sussex se convirtieron en los grandes protagonistas de la jornada. El 9 de marzo de 2020, mes y medio después de anunciar su deseo de abandonar la familia real como miembros senior que representan los intereses de la Corona, la pareja participaba en este último acto acompañada del resto de la familia. Una despedida a lo grande que marcaba para ellos el inicio de una nueva etapa -antes de que fueran conscientes de la incipiente amenaza del coronavirus-. Doce meses después, han confirmado que su salida del clan Windsor es definitiva y es más, justo en el día en el que la Reina se dirigirá a la Commonwealth con motivo de esta especial jornada, los Sussex harán lo propio con el resto del mundo, en una entrevista exclusiva con Oprah Winfrey que emitirá la CBS.

De un tiempo a esta parte, la celebración del Día de la Commonwealth se ha convertido en una ocasión perfecta para analizar los cambios en la familia real, sobre todo en la etapa más reciente. Destacadas ausencias que han ido configurando el esquema de lo que será la familia real de los próximos tiempos y que tiene en el núcleo del príncipe de Gales -Harry y Meghan al margen-, su principal baza.

Fue en el año 2018 cuando empezaron estos cambios, con la salida del príncipe Felipe debido a su jubilación a los noventa y cinco años, pero más tarde ha sido el príncipe Andrés y los Sussex, que abandonaron el escenario de manera definitiva la pasada edición.

A pesar de que este año no habrá servicio religioso como tal, el mensaje de la Reina y la participación de algunos miembros de la familia real en el programa especial que ha preparado la BBC deja claro cuál es el plan de la Corona en el futuro más inmediato. Una familia real cada vez más reducida y centrada en sus miembros principales como forma de protección de la institución en uno de sus momentos más delicados. Sin embargo, en este esquema parece que no hay cabida para unos de los miembros más importantes para la reina Isabel, los condes de Wessex quienes, a pesar de que realizan una excelente labor de representación en estos momentos y se prevé que sean los próximos duques de Edimburgo, lo cierto es que su papel será cada vez menor con el avance del tiempo y la llegada al trono del príncipe Carlos. Lo mismo ocurre con otros royals que no suelen faltar a esta importante cita, como la princesa Ana, pero cuya relevancia será cada vez menor.