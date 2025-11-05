Carlos III da un nuevo paso contra Andrés: eliminado de la web de la casa real

Desde que el Palacio de Buckingham confirmara la retirada de los títulos del hermano menor del rey Carlos III se han ido dando pasos para que la figura de Andrés Mountbatten-Windsor quede completamente desvinculada de la familia real, al menos, de la parte oficial. Su salida del Royal Lodge es ya un hecho y no se espera que le veamos en ningún compromiso público, aunque sea de índole familiar. Esta condena al ostracismo se extiende a su ex mujer, Sarah Ferguson, pero no a sus hijas, que siguen manteniendo sus títulos y que cuentan con todo el apoyo y cariño del rey y del resto de la familia.

Aunque las cosas de palacio van despacio y la decisión de Carlos ha tardado, las consecuencias de la misma no se han hecho esperar. De hecho, el nombre de Andrés ya ha sido eliminado de la página web de la casa real. Un proceso que se ha llevado a cabo en apenas unos días.

Andrés y el Rey Carlos III juntos en un acto oficial. (Foto: Gtres)

El pasado 31 de octubre, un día después de que el Palacio de Buckingham emitiera el comunicado en el que confirmaba la retirada de los títulos a Andrés, su biografía todavía seguía en la página web, aunque su ubicación se trasladó a la zona inferior, junto a la de los duques de Sussex. Sin embargo, esta misma semana el perfil ha desaparecido. La página no está activa y se ha borrado cualquier rastro de la trayectoria del hermano del rey Carlos III.

Sucesión sin actualizar

La retirada de los títulos de Andrés tiene grandes repercusiones para él, pero no implica su salida de la línea de sucesión, en la que permanece como hijo de la Reina Isabel. Esta parte de la página web de la casa real aún no se ha actualizado, es más, sigue apareciendo como duque de York, título que primero dijo que no iba a usar en público y que, finalmente, el rey decidió retirarle por todos los escándalos en los que ha estado implicado en los últimos años. El hermano del monarca sigue negando todas las acusaciones contra él.

La línea de sucesión al trono británico. (Foto: The Royal Family)

El futuro de Andrés

Según fuentes oficiales, tras abandonar el Royal Lodge, Andrés se va a instalar en una casa en los terrenos de Sandringham (Norfolk). Una propiedad de la que no se han dado detalles, pero cuyos costes estarán sufragados por el rey Carlos III. A pesar de todo, el monarca no le va a dar la espalda a nivel personal y se va a encargar de que tenga una vida más o menos confortable, eso sí, sin ningún tipo de excesos.

Andrés en un acto oficial. (Foto: Gtres)

En los últimos días algunas fuentes han asegurado que el que fuera hijo predilecto de la Reina Isabel II podría estar pensando en trasladarse a Emiratos Árabes, de la misma manera que hizo hace ya un lustro el Rey Juan Carlos, aunque esto es algo que no está confirmado. Es poco probable que el Palacio de Buckingham dé más detalles sobre el futuro de Andrés, ya que está completamente al margen de la familia real.