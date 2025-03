Los reyes Carlos II y Camila están ya ultimando los detalles para su próximo viaje de Estado. Según confirmaron fuentes del Palacio de Buckingham, el monarca y su esposa visitarán Italia a principios del mes de abril. Un viaje muy especial que incluye, en principio, un encuentro con el Papa Francisco, que lleva más de un mes ingresado en Roma a consecuencia de una neumonía bilateral.

A la espera de que desde Buckingham ofrezcan más detalles sobre este viaje del rey Carlos III y la reina Camila, sí que se ha confirmado que el objetivo de la visita es celebrar el estrecho vínculo entre el Reino Unido e Italia y El Vaticano. El paso por la Santa Sede será especialmente simbólico dado que se celebra el Año Jubilar y, por tanto, marcará un avance significativo en la relación entre la Iglesia Católica y la Iglesia de Inglaterra. De hecho, está previsto que haya un servicio especial en la Capilla Sixtina. Además de esto, el foco principal del viaje va a estar puesto en temas como la solidaridad, el medio ambiente o la sostenibilidad, entre otras cuestiones.

Los reyes Carlos III y Camila con el Papa Francisco. (Foto: Gtres)

A pesar de que de momento el Papa Francisco continúa ingresado en Roma y no se ha confirmado cuándo podría recibir el alta, la situación del Pontífice ha ido mejorando en los últimos días. Es más, incluso se ha hecho pública una fotografía de Francisco rezando en la capilla del centro médico. Se sabe también que el rey Carlos III se ha puesto en contacto con el Papa para desearle una pronta recuperación.

Al margen de la importancia institucional del viaje, para Carlos III y su esposa esta visita tiene una especial carga simbólica, ya que va a coincidir con el 20 aniversario de su enlace. Desde Buckingham no han desvelado aún si habrá algún tipo de acto oficial por este motivo o si se distribuirán nuevas fotografías, como suele ser habitual.

Prince Charles of Wales and the Los reyes Carlos III y Camila en El Vaticano. (Foto: Gtres)

Carlos III en Italia y El Vaticano

Va a ser la primera vez que Carlos III visite Italia y El Vaticano desde que asumiera la jefatura del Estado tras la muerte de su madre, la Reina Isabel II, en el año 2022. En su etapa como príncipe de Gales estuvo en la Santa Sede en cinco ocasiones: en abril de 1985, en 2005 para el funeral de Juan Pablo II, en 2009, en abril de 2017 y en 2019 para la canonización del Cardenal John Henry Newman. La reina Camila le acompañó en sus visitas de 2009 y de 2017.

Durante estos viajes el monarca fue recibido en audiencia por el Papa Benedicto (2009) y por el Papa Francisco en dos ocasiones. Además, tuvo a oportunidad de reunirse con Juan Pablo II en Canterbury en 1982.

En cuanto a sus visitas a Italia, Carlos III ha estado en 17 ocasiones, desde 1984 hasta 2021. Por su parte, la Reina Isabel II visitó la Santa Sede e Italia en cuatro ocasiones, siempre en compañía del duque de Edimburgo. La monarca no faltó al Gran Jubileo del año 2000.