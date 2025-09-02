La princesa Alexia de Holanda ha acaparado todas las miradas en la reaparición de la familia real de los Países Bajos en Zandvoort, donde se ha celebrado la última carrera de Fórmula 1. Una cita en la que la reina Máxima no ha dudado en hacer unas declaraciones en castellano para una conocida plataforma y en la que han participado tanto los reyes como sus tres hijas. Este compromiso ha sido el primero de la temporada tras las largas vacaciones de verano. Unas vacaciones que la familia ha vuelto a disfrutar en su casa de Grecia.

El impactante cambio físico de Alexia de Holanda, más delgada que nunca

Aunque había gran expectación por esta reaparición, ha sido Alexia la que ha concentrado toda la atención. La hija mediana de los reyes es la que más se parece a su madre, tanto físicamente como en estilo, la más argentina de las tres. En los últimos meses, Alexia y Arianne han estado más alejadas de los focos y centradas en sus estudios. Alexia en el Reino Unido y Ariane en Italia -en uno de los colegios de UWC-, donde se acaba de graduar. Solamente han participado en algunos actos de manera puntual. Las dos hijas menores de Máxima y Guillermo no tienen la misma carga oficial que la princesa de Orange.

La princesa Alexia con su hermana, la princesa de Orange. (Foto: Gtres)

El gran cambio de Alexia

A pesar de ser la hija mediana de los reyes y de que no tiene un papel destacado, esta vez Alexia ha concentrado la atención por su inesperado cambio físico, del que han hablado en varios medios neerlandeses. La princesa ha reaparecido más delgada que en otras ocasiones y derrochando estilo. Un estilo desenfadado y bohemio que recuerda mucho al de las mujeres de Argentina, donde los vestidos fluidos y las botas son imprescindibles en el fondo de armario. La hija mediana de Máxima ha apostado en esta cita por un conjunto de minifalda estampada y top marrón, una chaqueta de color tostado y unas botas camperas.

La princesa Alexia de Holanda en un acto. (Foto: Gtres)

Algunas publicaciones han señalado la pérdida de peso de Alexia, sobre todo sus delgadas piernas, que han llamado la atención de los periodistas. Por ejemplo, la presentadora Hélène Hendriks ha comentado en un programa de televisión que se quedó un poco impactada por la figura de la princesa: «Para ser sincera, la miré con atención y me impactó un poco», dijo. Una delgadez que ha generado cierta alarma en los Países Bajos, especialmente entre los medios de comunicación. No obstante, de momento desde la casa real no se han pronunciado al respecto.

Hay que recordar que la propia princesa ha reconocido públicamente haber sufrido acoso en redes sociales, lo que la llevó a buscar ayuda profesional para preservar su salud mental. Una cuestión en la que ha recibido todo el apoyo de su familia. De hecho, incluso Máxima de Holanda tuvo que hacer frente hace unos años a la muerte de su hermana pequeña, Inés Zorreguieta, que se quitó la vida en su apartamento de Buenos Aires. Tenía solamente 33 años.