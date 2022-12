Las bombas del tío de Kate Middleton: “Enrique y Meghan están a kilómetros de la felicidad”

La Familia Real británica continúa con su estrategia de la callada por respuesta frente a las bombas que el documental Enrique y Meghan está lanzando contra la Corona. El hijo de Carlos III y su mujer se sienten orgullosos de haberse puesto frente a las cámaras para contar la verdad de su paso por la institución, pero sus declaraciones no han sido bien recibidas por todos. Mientras la población aplaude su valentía, los más cercanos a Palacio han comenzado ya a verter las primeras críticas sobre la pareja.

El último en pronunciarse ha sido Gary Goldsmith, tío de Kate Middleton y hermano menor de Carole Middleton, que ha contado para las páginas de Daily Mail haberse sentido conmocionado después de ver cómo los duques de Sussex han hecho un “juego sucio” en Netflix. “Al principio estuve hipnotizado, pero después de ver los últimos tres episodios me siento un poco manchado y sucio. Todo el asunto es increíble”, ha sentenciado el empresario.

Aunque el príncipe Enrique se ha encargado de desvelar que la relación con su hermano no era tan idílica como parecía, Gary ha asegurado que tanto el príncipe Guillermo como Kate Middleton están abiertos a la reconciliación: “Creo que Kate y Guillermo se sienten profundamente heridos. Aman a Enrique, lo extrañan. Él es familia y, a pesar de este ataque, creo que todavía le darían la bienvenida, a él y a Meghan”. Además, el tío de la nueva princesa de Gales ha confesado que lo que más quiere su sobrina es la reconciliación de los hermanos, porque “esa es la verdadera historia de amor aquí”, y no la que el hijo de Diana de Gales y la actriz se han encargado de contar en la plataforma.

Asimismo, Goldsmith no ha dudado en cargar contra la pieza audiovisual, tachándola no solo como una “falta de autenticidad”, sino también de “injusta, egoísta, irrazonable y falsa”, alegando que se grabó cuando Isabel II estaba muy enferma y sabiendo que la Familia Real, en concreto Kate y Guillermo, no podrían responder. “Nadie quiere que el príncipe Enrique sea infeliz, nadie quiere ver a Meghan tan deprimida que sintió ganas de quitarse la vida, pero ¿es esta realmente la mejor manera de reparar las relaciones?”, ha dejado la pregunta en el aire.

Y es que, la serie, además de contar una historia de amor sacada de un cuento de hadas, también establece una imagen de Meghan Markle como luchadora por la libertad, una mujer valiente e independiente, mientras que Kate Middleton es caricaturizada como “lo que debe ser una esposa real”, una persona fría y calculadora. Algo con lo que está en completo desacuerdo su tío: “Puedo decirles que esta presentación de Kate como fría es simplemente irrisoria. Todo el mundo quiere a Kate, tiene un gran corazón y quiere desesperadamente que los hermanos vuelvan a estar juntos. Kate es realmente acogedora y una chica hermosa”.

Pero a Gary sigue sin convencerle el relato de los duques de Sussex sobre su historia de amor pues, para él, Kate no fue elegida porque se ajustase al ‘molde’ de la Corona, sino que el verdadero cuento de hadas es entre ella y Guillermo: “Se conocieron por primera vez cuando todavía estaban en la escuela y se volvieron a encontrar cuando ambos estudiaban en la Universidad de St.Andrews. Primero fueron amigos, pero definitivamente se casaron por amor, lo vi por mí mismo (…) Kate era una plebeya, por lo que no encajaba en el molde real. Su abuelo materno, mi padre, era pintor y decorador, y su abuela era contable. Lo que le dieron fue una enorme ética de trabajo (…) La verdadera historia de amor de cuento de hadas es la de Kate y Guillermo. Ahora están trabajando juntos como una unidad cohesiva, mientras que la otra pareja de cuento de hadas en Estados Unidos está siendo enormemente disruptiva”. Además, Gary ha confesado que Meghan estaría celosa de Kate porque su sobrina hace que parezca fácil un trabajo tan duro como el de servir a la institución: “Creo que Kate es perfecta para este trabajo, ella nació para esto”.

Para terminar su crítica hacia la serie, el tío de la princesa de Gales ha sido francamente claro respecto a los duques de Sussex: “Es una lástima terrible y realmente me siento triste por Enrique y Meghan, están solos, a kilómetros de la felicidad y a kilómetros de reconciliarse con su familia. Lo único que saben hacer es seguir luchando, mientras que todos los demás esperan que algún día Enrique se vuelva hacia Guillermo y le diga: ‘Oh, hermano, ayúdame’. Esa es la historia de amor que creo que realmente importa”.