Ahora sí, la infanta Sofía, en la cuenta atrás para empezar las clases en Lisboa

Aunque lleva desde principios de mes en Lisboa, la infanta Sofía no ha empezado aún las clases. La hija menor de los Reyes llegó a la capital portuguesa el día 8 de septiembre para ir familiarizándose con la ciudad e instalarse en el que va a ser su nuevo hogar. Dos semanas después, la hermana de la princesa Leonor se prepara para comenzar ya el curso universitario.

Tal como refleja el calendario académico, las clases en la sede portuguesa del Forward College se inician el día 22 de septiembre. Sofía ha tenido varias semanas para disfrutar de tiempo libre, recorrer la ciudad y, sobre todo, estrechar lazos con los que serán sus compañeros los próximos meses. Algo muy importante porque la infanta vuelve a estar lejos de casa -aunque a menos distancia que cuando se fue a Gales- y por eso sentirse arropada por un grupo de amigos es esencial.

La infanta Sofía en Lisboa con algunos de sus compañeros. (Foto: Casa Real)

A diferencia de lo que ocurre en Madrid, en Lisboa Sofía podrá pasar más o menos desapercibida y actuar como cualquier otra joven de su edad. Además, Portugal es un país muy querido tanto para sus padres como para otros miembros de la familia del Rey, es más, está muy vinculado a la historia reciente de los Borbones. A esto hay que añadir la estrecha relación que existe entre el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, y los Reyes. Él fue el anfitrión de la princesa de Asturias en su primer viaje internacional en solitario y ahora seguro que se convierte en una figura a la que Sofía podrá recurrir cuando lo necesite.

La nueva vida de la infanta

La Casa de S.M. el Rey aprovechó el cumpleaños de la Reina Letizia para distribuir las primeras imágenes oficiales de la infanta Sofía en Lisboa. Aunque en las redes sociales y en la revista ¡Hola! ya se había publicado material de la hermana de la princesa Leonor en la ciudad portuguesa, desde Zarzuela han querido compartir una serie de instantáneas que ilustran los primeros pasos de la infanta en la capital lusa. Fotografías en las que Sofía, ya mayor de edad, se muestra como cualquier otra joven normal, posa vestida de manera casual en lugares emblemáticos o se deja fotografiar mientras asiste a una charla en una de las aulas.

Primeras imágenes de la infanta Sofía en Lisboa. (Foto: Casa Real)

Lisboa es el primero de los destinos de la formación universitaria de la infanta, que va a cursar un Grado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. El centro elegido es el Forward College, vinculado a la London School of Economics. Se trata de un grado de tres años que va a llevar a la Sofía a Lisboa, París y Berlín.

La hermana menor de la princesa de Asturias se ha instalado en una residencia de estudiantes en la zona de Benfica, donde disfruta de una habitación individual. La residencia ofrece a los alumnos todo tipo de comodidades, como salas de estudios y gimnasio, entre otras cosas. El coste anual de la formación es de 18.500 y tanto esto como otros gastos diarios corren a cargo de los Reyes.