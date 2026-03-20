Zapatillas de 1.070€ y camisa de Louis Vuitton: el look de rico de Pedro Almodovar en ‘La Revuelta’

Más allá de su incuestionable trayectoria en la industria cinematográfica, por todos es conocida la postura progresista y el apoyo a gobiernos de izquierdas de Pedro Almodóvar. Tanto es así, que hace tan solo unas semanas no ha tenido reparo en confesar que está completamente aterrado con el ascenso de la ultraderecha al poder. Es por ello por lo que, teniendo en cuenta esta ideología, se espera que mantenga una filosofía alejada de los lujos y más cercana a la sencillez. Pero nada más lejos de la realidad. Y su última aparición en televisión es una gran prueba de ello.

Almodóvar acudió al plató de La Revuelta el pasado jueves, 19 de marzo, con motivo de la promoción de su última película, Amarga Navidad, y, para la ocasión, optó por un estilismo marcado por el lujo, con prendas cuyo valor económico no ha tardado en convertirse en noticia. Y es que lució un pantalón negro con un jersey rojo que han pasado completamente desapercibidos al lado de los otros dos complementos que culminaban el outfit. Llevó una camisa vaquera de manga larga, en tono índigo café, cuyo precio es de 2.200€. Es de la firma Louis Vuitton y, tal y como se puede leer en su propia página web, posee un corte cropped, un cierre de botones, dos bolsillos de solapa en el pecho y unos pequeños pespuntes de color amarillo.

Ayer estuvo en la Revuelta el director Pedro Almorranas. Supongo que haría la habitual propaganda del partido socialista, la defensa de la sanidad pública y bla, bla, bla.

Su atuendo: pic.twitter.com/2U6nRLtPR7 — August Landmesser (@canete707) March 20, 2026

Pero esto no es todo. Como calzado, eligió unas deportivas de Hermès cuyo valor asciende hasta los 1.070€. Según la web de la firma, son unos «tenis emblemáticos en sarga técnica, ternera y terciopelo de cabra con suela ligera gráfica, para una silueta urbana y contemporánea». Sin duda, estas dos prendas no son aptas para cualquier bolsillo y reflejan de una manera nítida la clase exclusiva y privilegiada a la que pertenece Almodóvar. Esta cuestión no ha pasado desapercibida entre los internautas, ya que dicho estilismo contrasta notablemente con su habitual discurso progresista del que suele hacer gala en sus intervenciones públicas. Es por ello por lo que las reacciones y los comentarios no se han hecho esperar, generando un gran debate al respecto.

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«Es muy fácil ser de izquierdas siendo rico», «Jamás entenderé por qué esas zapatillas y chaquetas básicas tienen esos precios», «El dinero de las subvenciones se lo gasta en lo que quiere», «Qué manera de tirar el dinero», «Socialista de pura cepa», «Es que Panamá da para mucho», «Va de pobre y no es así», han escrito algunos de los internautas en la red social X. Por ahora, a pesar del revuelo causado, Pedro Almodóvar ha decidido no pronunciarse públicamente y mantenerse en silencio.