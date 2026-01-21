El pasado 20 de enero, los Reyes de España se desplazaron hasta la zona cero del accidente de tren en Adamuz, en Córdoba. Entonces, los monarcas no pudieron ocultar su semblante serio y sus rostros conmovidos por la catástrofe, que ha dejado más de 40 víctimas mortales. Por ello, fue un día en el que Sus Majestades dejaron atrás cualquier tipo de protocolo o etiqueta para conocer de primera mano lo ocurrido. Y no solo eso. En casi todos los actos oficiales a los que acude, Felipe VI suele vestir con trajes a medida y corbata. No obstante, en viajes como este, no solo se pone en la piel de los ciudadanos, sino que también trata de pasar desapercibido con sus atuendos. En su última aparición pública, el padre de la heredera al trono vistió una chaqueta gris a conjunto una camisa de rayas del mismo tono. Sin embargo, el atuendo del Rey escondía una prenda que se ha convertido en su imprescindible para evitar el frío al aire libre.

La prenda imprescindible del Rey Felipe para actos al aire libre

Cuando Felipe VI ascendió al trono, tuvo claro que uno de sus objetivos era abrir las puertas de palacio y tener una relación mucho más cercana con el pueblo. Por ello, en muchos de los actos, pese a ser consciente de la imagen que representa, trata de ser uno más e incluso pasar desapercibido.

El Rey Felipe el pasado 20 de enero en su visita al siniestro ferroviario de Córdoba. (Fotos: Gtres)

El marido de Doña Letizia huye de las excentricidades y de las apariencias y reflejo de ello es su ropa -que habla y mucho-. LOOK se ha percatado que, en casi todos los actos al aire libre a los que el monarca acude sin traje de chaqueta, tiene una prenda imprescindible que le protege del frío: una camiseta interior, que sirve para absorber la humedad corporal, aislar de las bajas temperaturas o, en su defecto, evitar transparencias.

El Rey Felipe en su visita al Pueblo Ejemplar en el marco de los Premios Princesa de Asturias en el 2024. (Fotos: Gtres)

Para esta visita a Córdoba que el Rey nunca hubiera querido realizar, ha hecho uso de esta camiseta que ya ha lucido en varias ocasiones y que trata de esconder.

El 26 de octubre de 2024 -en el marco de los Premios Princesa de Asturias-, Felipe VI lució esta prenda en su visita al Pueblo Ejemplar de entonces, Sotres. Una camiseta que entonces le protegería de las bajas temperaturas de Asturias y que también le aportó comodidad para el acto que se trataba pese a ser institucional.

El monarca también ha lucido este atuendo con el uniforme militar. (Fotos: Gtres)

Este atuendo también lo ha lucido en otros momentos importantes de su reinado, como cada vez que luce el traje militar. Un atuendo que es recomendable llevar en este uniforme y que se puede llevar siempre y cuando sean tonos neutros -como colores blancos o beiges-.

Sea cual sea el motivo por el que Felipe VI cuenta con una amplia colección en su armario, esta prenda demuestra que, como cualquier español, y pese a su sangre azul, también usa camisetas cómodas para protegerse del frío y que están disponibles en cualquier tienda low cost.