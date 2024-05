El regreso de Arantxa del Sol a España tras su paso por Supervivientes 2024 no está siendo todo lo bueno que se esperaba. A las informaciones que apuntaban a un posible idílio, en el pasado, entre la pareja de Ángel Cristo Jr., Ana Herminia, y el marido de la ex presentadora, Finito de Córdoba; se suma ahora su veto en Mediaset. Fue hace poco más de una semana cuando el grupo de comunicación anunció, a través de un comunicado, que había decidido prescindir de Arantxa del Sol en las galas del reality. El motivo no es otro que el encontronazo que la concursante habría protagonizado con el hijo de Bárbara Rey en Honduras, del cuál en las últimas horas se han desvelado más detalles y, sobre todo, consecuencias.

Arantxa del Sol reveló en mitad de una gala que, tras una gran bronca con Ángel Cristo Jr. terminó propinándole una «colleja». «Yo le insulté. Utilicé los mismos adjetivos que había utilizado él, como ‘ladilla’ o ‘parásito’. Le dije cosas fuertes y en un momento le di una colleja y le dije ‘Ya te vale’. Yo estaba superenfadada», fueron las palabras de Arantxa. «Tras conocer, a través del testimonio de Arantxa del Sol en Supervivientes. Conexión Honduras, el incidente protagonizado por la ex concursante con Ángel Cristo Jr., Mediaset España, en cumplimiento de su Código Ético, ha decidido no volver a contar con la ex participante en las galas del reality», rezaba el comunicado de la empresa.

Arantxa del Sol, en el aeropuerto de Madrid. (Foto: Gtres)

Sea como fuere, lo cierto es que los hechos no habrían ocurrido exactamente como Arantxa del Sol los contó. En la tarde de ayer, Kiko Matamoros acudió a su puesto de colaborador en Ni que fuéramos Shhh, en Canal Quickie. Allí, el televisivo contó que lo que en un primer momento se expresó como una colleja, en realidad fueron tres puñetazos que la organización de Supervivientes 2024 no grabó y prefirió mantener en silencio para que «no se ensuciara la imagen de Arantxa del Sol», pues uno de los objetivos de la cadena, según Matamoros, consistía en convertirla en una de las presentadoras del grupo a su salida del concurso.