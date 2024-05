Bárbara Rey cumple su promesa y toma medidas legales: "La gente sabrá lo que ha dicho"

La relación de Bárbara Rey y su hijo, Ángel Cristo Jr. está completamente rota. El joven decidió sentarse en un plató de televisión, el pasado mes de noviembre, para narrar, por primera vez, la complicada infancia que vivió junto a sus progenitores y algunos de los episodios más demoledores a los que tuvo que hacer frente. Como era de esperar, sus palabras posicionaron al clan en el centro del huracán mediático y, aunque la gravedad del contenido de la entrevista podía llegar a ser objeto de denuncia, ni Sofía Cristo ni su madre, Bárbara Rey parecían mover ficha. Hasta ahora, que, desde hace varios meses, trascendió que madre e hija habían iniciado un proceso judicial contra Ángel. Una querella que, cada vez, está más detallada por las mismas.

Este jueves, 16 de mayo, la vedette ha sido captada por las cámaras de Gtres en las inmediaciones de un buffet de abogados de Madrid. A su salida, ha aprovechado para interactuar con los medios y, aunque se ha pronunciado de una manera cautelosa sobre el tema, Bárbara ha querido zanjar ciertos aspectos de la denuncia. De acuerdo con sus palabras, la demanda conlleva un largo proceso ya que, según ha desvelado, no va solo dirigida a su hijo, sino que hay más personas implicadas: «La gente sabrá lo que ha dicho y ha hecho», sentenciaba sin querer dar nombres completos de los afectados.

Bárbara Rey en Madrid. (Foto: Gtres)

Pese al importante paso que ha decidido dar, Bárbara Rey también ha querido destacar que para ella su hijo siempre será su hijo y que, por consiguiente, siempre le va a querer, aunque haya pasado todo lo que ha pasado. En cuanto a las declaraciones que han dado ex compañeros de Ángel Cristo Jr., asegurando que Ana Herminia solo está con él por puro interés y por su popularidad, la vedette ha apuntado una tajante opinión: «Está demostrado que uno no puede tener confianza en los amigos. Se consideran amigos, pero resulta que no lo son. Y te venden. Y eso es muy rastrero», comentaba sin querer aclarar a quienes iban dirigidas sus palabras.

Ángel Cristo en ¡De Viernes!. (Foto: Mediaset)

Sofía Cristo, apoyo inquebrantable de su madre

Desde el plató de TardeAR, Leticia Requejo aseguró que el motivo que había impulsado a Bárbara a ir hacia delante con el proceso judicial fue escuchar como su hijo «se refería a su hermana Sofía» desde Honduras. Y es que desde que su hermano rompió con su eterno blindaje en la pequeña pantalla, la DJ no se ha separado de su madre, mostrándose siempre como un gran apoyo para ella.

Sofía Cristo en las inmediaciones de Atresmedia. (Foto: Gtres)

Hace tan solo unos días, a la salida de las instalaciones de Atresmedia, Sofía aclaró el punto en el que se encontraban las acciones legales que habían emprendido: «Estamos demandando lo que pasa que si no paran de hablar hay que seguir ampliando las demandas, entonces por eso no llegan. Pero vamos, que paciencia», decía.