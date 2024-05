Arantxa del Sol confirma lo que nadie ha puesto en duda sobre su historia con Finito

El regreso de Arantxa del Sol a España tras su paso por Supervivientes 2024 no está siendo como esperaba. Al menos, en lo que respecta al terreno sentimental. Pues son varias las informaciones que apuntan a una posible relación, en el pasado, entre la pareja de Ángel Cristo Jr., Ana Herminia, y el marido de la ex presentadora, Finito de Córdoba; si bien ambos protagonistas han aclarado «por activa y por pasiva» que les une una simple amistad. «He explicado por activa y por pasiva que hay una amistad (…) Esto se ha ido de madre. Aquí hay una amistad y no ha pasado nada. No hay problema ninguno. Esto es un show y tengo respeto a Juan y a sus hijos y cariño desde que tengo 17 años», expresó Ana Herminia.

Fueron unas declaraciones de la propia Ana al programa ¡De Viernes!, de Telecinco, sea como fuere; sumadas a la ausencia del torero en plató para recibir a su mujer a su llegada de Honduras, las que desataron todo tipo de rumores sobre el vínculo que une a Finito de Córdoba y Ana Herminia. Unos sobre los que se ha pronunciado, hace escasos minutos, Arantxa del Sol, tras al preguntada expresamente por ello por las cámaras de Gtres.

Arantxa del Sol, por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Arantxa del Sol ha sido captada a su salida del hotel de Madrid en el que ha pernoctado tras acudir, anoche, a la gala de Supervivientes. Preguntada por lo sucedido durante su participación en el programa de supervivencia, la televisia se ha mostrado visiblemente tranquila con la polémica. Arantxa ha reiterado que está «bien», aunque «cansada» de quienes cuestionan su relación con el diestro. «Sí, es agobiante. No tengo que aclarar nada, de verdad», señala. Además, cuando le han preguntado si su marido es el hombre de su vida, la natural de Cangas de Onís ha optado por la ironía: «¡Qué va a ser el hombre de mi vida!».

Arantxa del Sol y Finito de Córdoba se conocieron en 1993, si bien no fue hasta seis años más tarde cuando ambos comenzaron su relación. La pareja se casó el 20 de octubre de 2001 en la iglesia de Santa Marina de Aguas Santas, en Córdoba, ante la mirada de más de medio millar de invitados. Juntos tiene una hija, Lucía, que a razón de la participación de Arantxa del Sol en Supervivientes, ha saltado a las primeras filas de la crónica social de nuestro país.

Arantxa del Sol, por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

El secreto de Arantxa del Sol en ‘Supervivientes’

Las palabras de Arantxa del Sol sobre su matrimonio y los rumores que acechan sobre él, llegan apenas unas horas después de que Ángel Cristo Jr. lanzara, desde el programa antes citado, un sorprendente mensaje a la ex presentadora durante las nominaciones: «No tiene nada que ver, pero mis valores son el honor, el valor, la lealtad, ¿cuáles son los tuyos, Arantxa? Cuenta lo que pasó en la lancha», expresó, muy serio.

Arantxa del Sol Foto Gtres

Sorprendido, Jorge Javier Vázquez admitió sentirse «desorientado» y le preguntó al hijo del domador qué quería decir con su mensaje dirigido a la presentadora. «Insisto en que cuente lo que ocurrió en la lancha», enfatizó sin explicar su afirmación, a pesar de que al principio del reality había sido un gran apoyo para ella. Por su parte, Arantxa, desde el plató, se limitó a negar con la cabeza, en lugar de acalar qué quiso decir el hijo Bárbara Rey.