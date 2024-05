Arantxa del Sol rompe su silencio tras su polémico veto en Mediaset

El regreso de Arantxa del Sol a España tras su paso por Supervivientes 2024 no está siendo todo lo bueno que la televisiva esperaba. A las informaciones que apuntaban a un posible idílio, en el pasado, entre la pareja de Ángel Cristo Jr., Ana Herminia, y el marido de la ex presentadora, Finito de Córdoba; se suma ahora su veto en Mediaset. Fue hace escasos tres días cuando el grupo de comunicación anunció, a través de un comunicado, que había decidido prescindir de Arantxa del Sol en las galas del reality. El motivo no es otro que el encontronazo que la concursante habría protagonizado con el hijo de Bárbara Rey en Honduras, y que ha visto ahora la luz.

Fue la propia Arantxa del Sol, de hecho, quien tras varias semanas de silencio, reveló en mitad de una gala que, tras una gran bronca con Ángel Cristo Jr. terminó propinándole una «colleja». «Yo le insulté. Utilicé los mismos adjetivos que había utilizado él, como ‘ladilla’ o ‘parásito’. Le dije cosas fuertes y en un momento le di una colleja y le dije ‘Ya te vale’. Yo estaba superenfadada», confesó Arantxa sin pensar o imaginarse las graves consecuencias que tendría su confesión. «Tras conocer, a través del testimonio de Arantxa del Sol en Supervivientes. Conexión Honduras, el incidente protagonizado por la ex concursante con Ángel Cristo Jr., Mediaset España, en cumplimiento de su Código Ético, ha decidido no volver a contar con la ex participante en las galas del reality», rezaba el comunicado de la empresa.

Arantxa del Sol, en el plató de ‘Supervivientes’. (Foto: Gtres)

Sea como fuere, lo cierto es que no ha sido hasta este viernes cuando Arantxa del Sol se ha pronunciado al respecto de la decisión de Mediaset. La natural de Cangas de Onís ha utilizado su perfil en Instagram, donde reúne a más de cien mil seguidores, para dar su opinión acerca de lo sucedido, y agradecer, asimismo, las muestras de «cariño y apoyo» que ha recibido en los últimos días por medio de esta comunidad, y durante el tiempo que ha durado su participación en el programa de supervivencia. «Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por todo el apoyo y cariño que he recibido durante mi participación en Supervivientes. Vuestras palabras de apoyo han sido, y siguen siendo, un bálsamo para el alma en estos momentos, máxime tras esta última semana que ha sido convulsa para mí y mi entorno», ha comenzado diciendo.

Tras estas palabras, Arantxa del Sol ha procedido a pedir perdón por la bofetada que propició a Ángel Cristo Jr. durante su discusión, la cual respondió, en sus propias palabras, «a la presión, a la coacción y a los nervios vividos en un momento muy específico del programa». «Tras reflexionar profundamente, poder descansar y estar con mi familia de nuevo, reconozco y me arrepiento de mis acciones. Me siento profundamente arrependienta», revela.

Stories de Instagram de Arantxa del Sol. (Foto: Instagram)

Por último, Arantxa del Sol ha confesado que la experiencia de Supervivientes 2024 ha sido muy «enriquecedora y llena de aprendizajes» para ella, por lo que más allá de este episodio final de su veto, la esposa de Finito de Córdoba se queda «con esos buenos recuerdos que he vivido, que tengo y que llevaré siempre en mi corazón. Soy una mujer fuerte, llena de alegría y vitalidad, pero reconocer cuándo es momento de recuperar fuezas es igualmente importante. Ahora es tiempo de estar con mis seres querido, recibir su amor y cuidar de mi misma. Gracias de corazón por vuestro apoyo incondicional día tras día», ha terminado.