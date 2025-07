Terelu evita hablar de su nieto y marca límites tras el viaje de su hija con Mar Flores

Terelu Campos ha regresado a España después de disfrutar de unas breves pero intensas vacaciones en República Dominicana junto a un grupo de amigos. La popular presentadora ha querido desconectar unos días del ajetreo mediático y profesional, en medio de una etapa especialmente movida para el clan Campos. Su viaje ha coincidido con el de su hija, Alejandra Rubio, quien se desplazó a Ibiza con su pareja, Carlo Costanzia, su hijo y Mar Flores, abuela del pequeño. Esta coincidencia de agendas no ha pasado desapercibida para los medios, alimentando especulaciones que Terelu ha querido zanjar desde su llegada a Madrid.

Nada más aterrizar, Terelu ha respondido con claridad a los rumores que apuntaban a que su escapada al Caribe respondía a una supuesta venganza hacia su hermana, Carmen Borrego. Cabe recordar que esta última protagonizó recientemente una portada de la revista Lecturas en bañador, en la que además hizo unas declaraciones que generaron una nueva ola de tensión familiar. Según algunas teorías, Terelu habría buscado replicar esa exposición mediática con su propio posado en traje de baño. Sin embargo, ella lo ha negado rotundamente: «De verdad que no he hecho ningún posado. Que lo voy a hacer, pero que no lo he hecho. Me he ido de vacaciones (…) Para eso se hace, para que se vea, se comente, se critique», ha declarado, visiblemente molesta por las insinuaciones.

Terelu Campos en el aeropuerto de Madrid. (Foto: Gtres)

La hija mayor de María Teresa Campos ha aclarado que su estancia en República Dominicana fue corta -tan solo cuatro días-, y que no le dio tiempo a descansar como le hubiera gustado. «Ojalá hubiera podido ser una semana completa», lamenta. Aun así, valora positivamente el haber podido desconectar y disfrutar de la compañía de sus amigos, algo que necesitaba tras un periodo especialmente intenso a nivel personal y familiar.

Su regreso a España coincide con un nuevo reto profesional: a partir de los próximos días, Terelu se pondrá al frente del programa Fiesta de Telecinco durante el verano, sustituyendo a Emma García. Una oportunidad que le ha devuelto la ilusión, aunque reconoce que le obligará a renunciar, al menos de momento, a unas vacaciones más largas o a compartir tiempo con su hija y su nieto como lo está haciendo Mar Flores. «“Mucho trabajo este verano, sí, hija sí, pero bueno, ya sabéis cómo es nuestro trabajo, que o no tenemos nada, o no viene todo a la vez (…) Imagino que podré, claro. Lo voy a intentar, cariño. Lo voy a intentar, pero la vida no siempre te pone las cosas fáciles», ha confesado.

Al ser preguntada sobre la convivencia de su hija Alejandra con la modelo Mar Flores, así como sobre el comunicado que emitió la madre de Carlo Costanzia solicitando privacidad para su nieto, Terelu se ha mostrado tajante: «Es que no pienso decir ni una palabra, vamos». Fiel a su estilo, ha preferido no alimentar el morbo ni pronunciarse sobre situaciones familiares que prefiere mantener en el ámbito privado, especialmente cuando hay un menor de por medio.