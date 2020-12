Terelu Campos no deja de sorprender. La hija de María Teresa Campos ha vuelto a dar la campanada sacando a relucir de nuevo su vis artística en el programa de la temporada y dando un puntapié a Telecinco. Y es que la presentadora ha sido la última en quitarse la máscara en televisión, concretamente en ‘Mask Singer: adivina quién canta’, un formato que está cosechando altísimos datos de audiencia en Antena3. Fue una noche especial para Terelu, que además de ser eliminada se reencontraba con sus directores fetiche, los Javis. Gracias a ellos hizo un cameo en la tercera temporada de ‘Paquita Salas’, donde consiguió el favor de la crítica gracias a sus dotes interpretativas.

Anoche Terelu hizo honor al apellido de este rol en ‘Paquita Salas’, su Bárbara Valiente, y dejó atónitos a los investigadores -incluida Eva González, que era la investigadora invitada del programa-, y a todos los seguidores de ‘Mask Singer’, que de inmediato convirtieron en trending topic a la hija de María Teresa Campos al conocer su identidad. Tras su actuación interpretando el mítico ‘Chas y aparezco a tu lado’ y Álex y Christina, las votaciones convirtieron a Cerdita en la última eliminada. Momento en el que debía quitarse la máscara. Terelu aparecía bajo el disfraz dejando atónitos a todos los investigadores que no podían creer que fuese ella, después de media docena de programas. Pero haber permanecido tantas semanas en ‘Mask singer’ ha estado a punto de provocar un cisma familiar.

Todo por las férreas reglas del programa. La confidencialidad que se exige a los concursantes es tal que ni siquiera saben quiénes son sus rivales. Los ensayos son a puerta cerrada y van totalmente camuflados llevando incluso cascos para no poder ser identificados absolutamente por nadie. Y eso incluye la máxima discreción con sus allegados, y que puede llegar a ser un problema, como así ha estado a punto de ocurrir, en alguien tan familiar como Terelu Campos.

Ella misma explicaba nada más quitarse la máscara que tan solo su hermana, Carmen Borrego, era conocedora de este trabajo tan peculiar en el que estaba inmersa. «Ni mi hija, ni mi madre, que de hecho estaba mosqueada», contaba riendo sobre María Teres Campos. «Está que fuma en pipa. ‘Eso que estás haciendo que tú sabrás qué es…’, me dice molesta. ‘Esto de que yo no pueda enterarme, me decía. ‘¿Pero por qué no puedes darme alguna pista o algo?’», contaba provocando la risa en el plató.

Pero sus razones eran poderosas, y no precisamente por cumplir un contrato: «Mi madre no entendía que no se lo contase, pero es que no me fío de ella porque de repente se lo cuenta a cualquiera y me pillan. Y mi hija lo mismo». Las dos hermanas han aguantado el tipo estoicamente, a pesar de que han tenido que soportar la insistencia de María teresa y de Alejandra para que les contasen en qué andaba trabajando Terelu.

No entraba en las quinielas

«Ha sido un gran reto, cantar era lo de menos, esto consistía en jugar», decía muy sonriente y feliz de haber podido participar en el programa. Han sido varias entregas y muchas las pistas que ha dado Cerdita a lo largo de estas semanas de concurso. Pero ninguna de ellas llevó a los Javis, Malú o José Mota a pensar en la hija de María Teresa Campos como el rostro conocido que se escondía tras ella. Tan solo Vanesa Martín, sustituta de la pareja de Albert Rivera en varios programas, pensó en algún momento en ella. Todos apostaban por otros rostros conocidos en sus quinielas desde la primera entrega. Y es que la mayoría de ellos aseguraban que tras la máscara de Cerdita se escondía la mismísima Bárbara Rey.

Pero, ¿cuáles fueron las misteriosas pistas que no hicieron más que confundir al jurado?. Cerdita comenzaba la noche con un enigma: «Cuántas veces he soñado son ser invisible para así poder estar cara a cara frente a ellos», decía. Todo un guiño a sus excompañeros en clara referencia a las numerosas polémicas en las que se han visto envueltas las Campos en los últimos tiempos. Y eso llevaba a otro indicio en el que confesaba estar harta de los comentarios que se hacen sobre su persona, pero eso sí, sacaba a relucir su carácter dejando claro que nada podrá con ella. Por último, y como novedad, el personaje enmascarado llevaba un objeto físico, en su caso un camisón de seda, y contaba que es su prenda favorita para dormir haga frío o calor. Tras saber que Terelu era la sexta eliminada, y a las puertas de la primera semifinal, el listón está alto para los seis personajes que aún quedan. Comienza la cuenta atrás.