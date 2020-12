María Teresa Campos ha vuelto a la televisión. Este lunes la presentadora se sentaba para charlar sobre diferentes aspectos de su vida con Toñi Moreno en ‘Un año de tu vida’ emitido en Canal Sur. Han pasado más de dos meses desde que la matriarca de las Campos abandonara un plató tras el monumental enfado con Jorge Javier Vázquez en Sábado Deluxe’. Unos vídeos fueron el detonante de que la periodista tomará la decisión de marcharse tras haber pactado una entrevista. Una situación que como era de esperar trajo cola. Al día siguiente fue el presentador de ‘Sálvame’ quien arremetió contra la que fue reina de las mañanas en Telecinco con un contundente mensaje. «No entiendo por qué María Teresa Campos en la entrevista del sábado me puso las cosas tan complicadas y de una manera tan sucia», expresó Jorge Javier.

Sin embargo, al poco tiempo María Teresa y Jorge Javier se reconciliaban a través de unos divertidos mensajes que compartió el catalán. Ahora, la madre de Terelu Campos y Carmen Borrego ha hecho borrón y cuenta nueva y ha tomado la decisión de sentarse en ‘Un año de tu vida’. En la entrevista con Toñi Moreno no ha faltado algún que otro ‘zasca’ a aquella polémica que tanto dio que hablar.

«Hoy estoy rendida porque sé que vas a hace la entrevista que te de la gana a ti», bromeaba Toñi al iniciar el programa. «¿Eso va con segundas?», respondía rápidamente el hilo conductor del formato. Más tarde, Moreno le decía a la abuela de Alejandra Rubio que tenía varios vídeos preparados para ver juntas. «¡Uy!, los vídeos…», murmuró con cierta ironía María Teresa Campos haciendo referencia a su última entrevista en televisión cuando tuvo lugar el enfrentamiento con Jorge Javier Vázquez. «No, que aquí son buenos”, le tranquilizaba Toñi entre risas.

Tras este tiempo alejada, María Teresa regresaba a la televisión con más energía y renovada que nunca y no dudó en expresar cómo se sentía en estos momentos: «En estos meses, me han cambiado mucho las cosas pero estoy bien. Tener ilusiones personales y profesionales en este momento de la vida, no puedo quejarme”, le aseguraba a Toñi Moreno

También quiso dejar claro que sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego son dos pilares fundamentales en su vida, incluso llegó a bromear diciendo que ahora ellas le mandaban y no al revés cuando ella era más joven. Durante la entrevista, María Teresa tuvo el privilegio de poder ver un vídeo en el que salían ambas colaboradoras de televisión explicando lo que significa su madre para ellas, así como confesaron la gran admiración que sienten por la periodista.

Reencuentro con su primer jefe

Fue un encuentro de lo más emotivo. María Teresa Campos se pudo reencontrar con el primer jefe que tuvo cuando se inició en el mundo de la comunicación. Cuando entra en escena Fernando García del Río, el que fuera jefe de Emisiones de Radio Juventud de Málaga, la comunicadora explota de felicidad. Ambos trabajaron juntos cerca de 12 años donde tuvieron tiempo de forjar una bonita amistad. «Has sido una grandísima persona, amigo y compañero», decía María Teresa ilusionada con la sorpresa que le programa le había preparado.