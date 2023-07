Tamara Falcó e Íñigo Onieva: cronología de un engaño con final feliz

La relación de Tamara Falcó e Íñigo Onieva ha sido una completa montaña rusa. Su historia de amor comenzó en marzo de 2020, pero debido a la pandemia, no se hizo oficial de forma pública hasta varios meses después. Como si de una película de Disney se tratase, la marquesa de Griñón había encontrado al hombre de su vida con el que quería pasar por el altar. Y así será. En tan solo unas horas, la socialite y el empresario pondrán el broche de oro a su romance con un ‘sí, quiero’ que llega después de una tormentosa separación y una inesperada reconciliación.

El engaño

Fue el pasado mes de octubre cuando la hija de Isabel Preysler anunció su compromiso a bombo y platillo. Pero la felicidad pronto se empañó cuando comenzó a correr por la red un vídeo del Burning Man de ese mismo año en el que un Onieva feliz besaba a otra mujer que no era su prometida. Las redes se incendiaron, los rumores sobre una ruptura no dejaron de sonar, pero ellos mismos desafiaron a las críticas saliendo de su domicilio de la mano, con una sonrisa y desmintiendo por completo el engaño que ya se había convertido en trending topic.

La marquesa de Griñón confió plenamente en su futuro marido, la persona que le había robado el corazón y que no sabía que se lo rompería. Pero el trabajo de investigación de los medios de comunicación no fue en vano, y pronto descubrieron que la infidelidad se había producido este año y que era 100% real. Fue entonces cuando Tamara Falcó se planteó la deslealtad y, con las mismas, cogió sus cosas, se marchó de casa y puso punto final a su tan ansiada historia de amor.

La confirmación y el perdón

Giro de guion. Después de desmentir los rumores, Iñigo Onieva reaparecía en las red para aceptar el error y pedir perdón a los afectados y, por supuesto, al amor de su vida. «En los vídeos difundidos aparezco en una actitud inaceptable, de la cual estoy absolutamente arrepentido y destrozado por ello. Pido disculpas por no haber sido honesto y pido perdón a Tamara y a su familia públicamente. Estoy completamente enamorado de Tamara y es la mujer de mi vida, por lo que me duele enormemente haberla hecho daño».

Una inesperada reconciliación

Parecía que todo estaba perdido. Tamara Falcó, después de unos días alejada del foco mediático, retomó sus compromisos y confesó que su historia de amor era ya parte del pasado: «Es imposible que vuelva con él». A pesar de todo, Onieva no cesó en su reconquista, llegando incluso a mostrar una devoción por la iglesia católica hasta ahora desconocida. Después de unos meses separados en los que parecía que la marquesa de Griñón había encontrado de nuevo el amor de la mano de Hugo Arévalo, salió a la luz que la pareja había quedado en secreto, dándose así una segunda oportunidad.

Y la Misa del Gallo hizo el resto. Tamara e Íñigo coincidieron el 25 de diciembre en la Parroquia Bautismo del Señor de Madrid y enterraron, de una vez por todas, el hacha de guerra. «Mi madre me quiere evitar el dolor y me dijo que la gente no cambia, y yo pensé: ‘Yo he cambiado durante mi vida, así que creo que la gente cambia’. Tenía dos opciones: ver lo que pasaba o quedarme con la duda y vivir una vida segura. Entonces pensé: ‘Voy a intentarlo», dijo en El Hormiguero. Hoy, la marquesa de Griñón y el empresario se convertirán en marido y mujer después de varios altibajos, para dar el siguiente paso: formar una familia.