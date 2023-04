Si algo ha caracterizado estos meses la relación entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva, eso han sido las meteduras de pata del empresario. Ahora, se cumple un año desde que el futuro novio de la marquesa de Griñón filtrase sin querer las fotografías de la boda de Álvaro Falcó e Isabelle Junot que habían vendido su enlace a una conocida revista. «Aún no está acostumbrado a esto de las exclusivas. Él va a una boda, ve a los novios… La verdad es que nunca sabes lo que va a publicar en las redes, si una foto de un plato de guisantes que le gusta u otra cosa», dijo entonces la hija de Isabel Preysler para El Hormiguero.

Una infidelidad que se hizo viral

Sin embargo, esta no ha sido la única vez que la diseñadora ha tenido que sacar la cara por su novio por un error. Si bien el pasado 22 de septiembre la marquesa de Griñón comunicaba feliz que iba a pasar por el altar, sus planes no tardaron en hacerse añicos cuando días después salieron las imágenes de la infidelidad de Onieva. El hermano de Alejandra estuvo con otra chica durante el festival Burning Man, algo que en un principio Tamara Falcó no se quiso creer. Pero Íñigo no tardó en confesar públicamente su error: «En los vídeos difundidos aparezco en una actitud inaceptable, de la cual estoy absolutamente arrepentido y destrozado por ello (…) Pido disculpas por no haber sido honesto y pido perdón a Tamara y a su familia públicamente. Estoy completamente enamorado de Tamara y es la mujer de mi vida, por lo que me duele enormemente haberla hecho daño».

La ruptura no tan definitiva

Después de uno de los peores revés de su vida, Tamara Falcó volvía a ocupar su silla en El Hormiguero para dar por sentenciada su historia de amor. «Ya con eso era imposible volver con él, pero con las mentiras tuve que retratar a una persona con la que no sabía que me iba a casar. Es un alivio, pero es una decepción también, y eso fue complicado, pero me voy a quedar con lo bueno: No hubo un momento en el que estuviera sola», dijo. Con un traje fucsia cargado de significado al más puro estilo Rocío Carrasco, la marquesa de Griñón dio portazo al que era el amor de su vida: «Gracias a mis amigos por haberme hecho ver con quien me iba a casar, porque me he librado».

Onieva tira la toalla

Fue entonces cuando el empresario empezó un largo camino de reconquista que, al principio, no salió como esperaba. Comenzó a sonar con fuerza que Tamara había encontrado de nuevo la ilusión de la mano de Hugo Arévalo, amigo de los dos, y el corazón de Onieva se rompió por completo, tirando así la toalla: «Hugo, eres una sucia rata, declararse a la ex de un amigo es algo que de por sí está prohibido dentro del código de hombres, pero tú encima te has declarado y has besado a la ex prometida del que se supone que era uno de tus íntimos amigos y para coronarte lo has hecho a tan solo un mes de dejarlo. No es que solamente no seas hombre, sino que eres una mierda de ser. Tras haberte acogido en mi relación, incluyéndote en todos nuestros viajes y planes. Vas y haces semejante traición, aprovechándote de una mujer vulnerable».

Una sonada reconciliación

Pero lo suyo fue una historia sacada de un cuento de hadas. Con la magia de la Navidad consiguieron dejar sus diferencias a un lado y luchar por un futuro juntos. Ahora, la pareja está esperando pasar por el altar en la que será la boda del año. El próximo 8 de julio, los rostros más conocidos de la jet set española tienen una cita en el Palacio El Rincón para ver cómo con constancia, se cumplen los sueños.