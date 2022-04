Tamara Falcó aclara el traspié que tuvo Íñigo Onieva en la boda de su primo

Tamara Falcó convierte en oro todo lo que toca. Después de varios días de preparativos ha llegado el gran día para la marquesa de Griñón. Este martes 5 de abril, la hija de Isabel Preysler ha presentado su colaboración con Pedro del Hierro. “Feliz de poder presentar la colección TFP by Tamara Falcó que he diseñado junto a Pedro del Hierro”, ha escrito orgullosa a través de un storie de Instagram en el que se puede ver parte del set donde mostrarán las prendas que han creado con tanto cariño.

La socialité ha revelado también que, las piezas que forman parte de esta colección están “inspiradas en la naturaleza para cada una de nosotras”. Para la especial ocasión, la hija del fallecido Carlos Falcó, se ha decantado por un elegante traje de dos piezas formado por una blazer de corte por la cintura con hombreras marcadas que ha combinado con unos pantalones palazzo y una blusa satinada a tono. En cuanto al peinado, Tamara ha optado por su media melena ondulada y un make up siguiendo su habitual línea estilísitca: efecto natural, pero resaltando sus labios con un color rojo para así darle más iluminación a su rostro.

Tampoco han faltado las muestras de agradecimiento por parte de la colaboradora de El Hormiguero, espacio conducido por Pablo Motos, hacia la firma española. «Gracias al equipo de Pedro del Hierro por hacerlo posible», ha indicado. Esta es la primera vez que la diseñadora hace una colaboración de este tipo con Pedro del Hierro, pero sí que ha apoyado su filosofía de moda luciendo alguno de sus outfits. Sin ir más lejos, el pasado mes de diciembre, antes de terminar el año, la aristócrata compartía a través de sus redes sociales un total look de la firma. Por aquel entonces, lució un abrigo beige de silueta cruzada con detalles de pelo en la zona del cuello, pantalones de polipiel negros, jersey a tono, unos botines de punta y bolso tipo bandolera.

El traspié de Íñigo Onieva en la boda de Álvaro Falcó e Isabelle Junot

El pasado sábado Álvaro Falcó e Isabelle Junot se daban el ‘sí, quiero’ en el Palacio del Marqués de Mirabel. La discrección era uno de los ingredientes de este enclave que reunió a la jet set de nuestro país, sin embargo, Íñigo Onieva publicó una fotografía en la que aparecía el vestido de la novia, algo que no debería de haber hecho. Ha sido Tamara Falcó quien ha aclarado este pequeño desliz por parte del empresario.

«La verdad es que no sé exactamente lo que pasó, me lo acaba de decir Jorge Javier Vázquez. No lo hizo con ninguna mala intención y la verdad, es que no lo sabía», ha dicho Tamara. «Pero sí que recibió un mensaje por Instagram de mi primo diciéndole que borrara la fotografía», ha indicado después. «Todo esto es nuevo para él y luego me dijo ‘no me habías dicho que no se podía subir nada’ y yo pensé ‘evidentemente, no se puede subir nada’», ha finalizado Falcó.

Por otro lado, en el terreno sentimental, Tamara Falcó atraviesa un dulce momento. Desde hace más de un año comparte su vida con Íñigo Onieva, con quien pasa gran parte de su tiempo. De hecho, ambos están muy integrados en sus respectivas familias. La propia ganadora de Masterchef Celebrity reveló hace unas semanas que todos los miembros se llevan muy bien y que no paran de hacer planes juntos. Sin embargo, todavía no habla de boda, prefiere seguir disfrutando del “noviazgo”. Aunque siempre ha sido muy celosa de su intimidad, no puede evitar sonreir ante los medios de comunicación cuando es preguntada por el empresario.