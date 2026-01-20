El 18 de enero de 2026 va a ser un día que lamentablemente España recuerde por el trágico accidente ferroviario que tuvo lugar en Adamuz, Córdoba, y que ha dejado al menos 40 víctimas mortales. Desde entonces, el país vive en un luto constante y en una conmoción de la que solo unos pocos pueden ponerle palabras. De dar voz a los testimonios de familiares o testigos se han encargado algunos de los rostros más conocidos de la televisión, como Ana Rosa Quintana o Susanna Griso. Ha sido la presentadora de Espejo Público la que, además de contar la última hora de la actualidad informativa, ha desvelado que ella sufrió un susto en un tren que le ha marcado de por vida.

Susanna Griso cuenta su accidente ferroviario

Tras accidente de tren en Adamuz, son muchos los rostros conocidos los que -además de mostrar sus condolencias- han usado su altavoz en redes sociales para dar información a personas que lo puedan necesitar.

Susanna Griso sonriendo en un evento. (Foto: Gtres)

Como no podía ser de otra manera, Griso ha abordado el siniestro en su programa y ha contado en su espacio con Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, que ha arrojado datos sobre el accidente. Tras la conexión en directo, la presentadora ha desvelado que, cuando era tan solo una niña, sufrió un accidente cuando viajaba en tren y que, afortunadamente solo quedó en un susto.

«Sin ánimo de comparar», comenzaba diciendo. «Yo sufrí un accidente de tren. Yo tenía 8 años y durante mucho tiempo sufría cuando me subía al tren», explicaba visiblemente conmocionada al recordar este duro episodio de su vida. Por ello, Griso ha querido dirigirse especialmente a los supervivientes de esta tragedia, con los que empatiza y a los que les ha mandado un mensaje. «Cuando subía al tren se volvía la pesadilla de mi vida, entiendo que eso les va a pasar. Si han sobrevivido a esta tragedia, esto les va a perseguir», concluía.

Susanna Griso en un evento. (Foto: Gtres)

El shock de Anabel Pantoja

Desde que se conociera la noticia del siniestro, muchos famosos han destapado que a lo largo de estos años han vivido de primera mano el caos ferroviario. Una de ellas Anabel Pantoja, que horas después de que los medios informaran del accidente de Adamuz, desveló que ella estuvo a punto de coger ese tren: «Viajaba justo en el tren de antes Córdoba-Madrid. Sigo en shock. Que haya muerto gente inocente. No hay palabras para lo que ha pasado, ni tampoco del daño para esos familiares».

Cabe destacar que David Rodríguez, la pareja de la creadora de contenidos, es de Córdoba, por lo que en varias ocasiones han tenido que hacer uso de este transporte y en esa ruta para poder desplazarse a la capital. De hecho, debido al trabajo del fisio, es Anabel la que en numerosas ocasiones se ha desplazado en este tren junto a su hija pequeña para poder pasar tiempo en familia.