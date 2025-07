La sorpresa de Guti al enterarse de la pedida de mano de su hija por la prensa

Zayra Gutiérrez, la hija de Guti y Arancha de Benito, se declaraba en pleno directo a su pareja desde hace dos años, Miki Mejías. Y es que ella misma reconocía las inmensas ganas que tenía de casarse, por lo que no quería esperar a que su chico se animase a dar el paso y ha optado por pedirle la mano en televisión. «Estoy bien, estoy muy feliz. Me va muy bien. Estoy completamente enamorada de mi marido, pero estoy esperando el anillo», reconocía en Fiesta.

«Te quiero mucho y me quiero casar contigo ya», anunciaba la joven por todo lo alto. Una decisión que ha pillado por sorpresa incluso a su padre, quien se quedaba bastante en shock cuando le preguntaban si quería ser padrino en la boda de Zayra. «Nos vamos de boda, Guti», le han dicho los reporteros. «¿Sí?, ¿de quién?», respondía él bastante confundido. Y cuando le informaban de que su hija le había pedido matrimonio a su pareja en televisión, el futbolista aseguraba que no sabía nada y que Zayra no le había contado nada. «Lo sabéis vosotros, yo no lo había visto», ha confesado. «No veo la televisión y ella tampoco me ha dicho nada», ha comentado al respecto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Zayra Gutierrez De Benito (@zayragutierrez_)

«Ya lo hablaremos», trataba de esquivar el tema. Y, en cuanto a la posibilidad de que él sea el padrino, ha dicho que «no lo sabe». «No me he enterado de la boda, pero espero que no se casen muy pronto porque nosotros nos vamos de vacaciones», apuntaba. «Padre no sé si seré muy bueno, pero marido sí», ha detallado. Y es que la relación entre Zayra y su padre siempre ha estado en el punto de mira, con momentos de tensión e incluso distanciamiento, aunque ahora parecen encontrarse en un buen punto. De hecho, la joven reconocía públicamente que siempre había podido contar con él en los momentos más importantes de su vida. Pese a las acusaciones que Arancha de Benito vertía contra su ex, su hija dejaba muy claro que siente un gran cariño por su padre. Por tanto, no sorprendería que Guti ejerza un papel muy relevante en su gran día.

Guti, Romina Belluscio y su hijo en un photocall. (Foto: Gtres)

El comentado reencuentro entre Guti y Rodolfo Sancho

Por otro lado, el reencuentro que han protagonizado el futbolista y Rodolfo Sancho también ha sido de lo más comentado. Y es que el actor ha retomado sus compromisos laborales en medio de toda la vorágine mediática que ha supuesto la condena de su hijo, Daniel Sancho, por asesinato en Tailandia.

Guti y Rodolfo Sancho durante su reencuentro. (Foto: Gtres)

«Yo le quiero mucho», ha comentado Guti sobre Sancho. «Es una amistad que teníamos de jóvenes, aunque nuestros caminos se separaban por circunstancias de la vida, pero es verdad que cada vez que nos vemos nos abrazamos», ha explicado. Sin embargo, el futbolista evitaba pronunciarse respecto a la delicada situación que el actor ha afrontado con la condena de su hijo por el asesinato de Edwin Arrieta. «Hay que estar al lado suyo y nada más», ha concluido al respecto.