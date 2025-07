Zayra Gutiérrez, hija de Guti, pide matrimonio al padre de su hijo en pleno directo

Zayra Gutiérrez, la hija de Guti y Arancha de Benito, se ha decidido a dar un importante paso con Miki Mejías, su pareja desde hace 4 años. Y es que la joven se muestra más que dispuesta a contraer matrimonio. Justo por eso, no ha querido esperar a que sea él quien se lo pida, sino que ella misma ha tomado la iniciativa en pleno directo. «Estoy bien, estoy muy feliz. Me va muy bien. Estoy completamente enamorada de mi marido, pero estoy esperando el anillo», explicaba la joven en Fiesta.

Y es que Zayra ha querido aprovechar al máximo su presencia en televisión, para declararse al padre de su hijo. «Lo mismo cuando me vea me lo pide», comentaba al respecto entre risas, siendo muy consciente de «su travesura». De hecho, ella misma se ha animado a lanzarle la petición. «Te quiero mucho y me quiero casar contigo ya», ha anunciado por todo lo alto. «Le he dicho que como tarde más de dos años se lo pido yo. Le estoy dando margen», apuntaba divertida.

De lo que no cabe duda, es de que su relación va viento en popa, por lo que no sorprende que quieran afianzar su amor con este compromiso tan importante. Además, juntos han formado una preciosa familia junto al pequeño Hugo, que ya tiene dos añitos. «Cada día que pasa alucinamos más con cómo estás creciendo de rápido, parece ayer cuando estábamos papá y yo entrando al hospital para que nacieras tú», comentaba emocionada Zayra el pasado 16 de abril para celebrar este cumpleaños tan especial.

«Eres luz, eres alegría, eres pureza, eres lo mejor que nos ha pasado. Te quedan muchas cosas por vivir y papá y yo vamos a estar en casa una de ellas para agarrarte de la mano y no soltarte», le prometía. Y es que la llegada al mundo del pequeño les cambiaba la vida por completo; ya que, según palabras de la propia Zayra, su hijo les ha «enseñado a amar de verdad».

Al igual que a Arancha de Benito, quien no puede estar más feliz ejerciendo como abuela. «Ser abuela tan joven es una maravilla. Estamos con un babero hasta el suelo y enamorados del muñeco», presumía orgullosa. Pese a ello, parece que Zayra todavía no tendría intención de ampliar la familia.

Miki Mejías, un pilar clave para Zayra Gutiérrez

Aunque Miki Mejías no es un personaje mediático, nunca ha dudado a la hora de defender a su chica o plantarse en un plató de televisión cuando ha sido necesario. Por ejemplo, durante el paso de la joven por Supervivientes. Reality, que se vio obligada a abandonar por diversas complicaciones en su estado de salud. «Te has convertido en esa gran madre que eres, te admiro cada día al despertarme y me enamoras cada día un poquito más al acostarnos», eran las preciosas palabras que le dedicaba Mejías a su chica antes de marcharse a Honduras.

Ahora, la intención de Gutiérrez es sellar con broche de oro esa unión con una boda por todo lo alto. Lo que, según ha dejado entrever ella misma, le hace muchísima ilusión.