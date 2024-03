La cita ineludible de Zayra Gutiérrez por la que casi pierde su vuelo rumbo a ‘Supervivientes 2024’

Pocos días antes de que comience la que se prevé que sea la aventura «más extrema de sus vidas», los concursantes de Supervivientes 2024 han puesto rumbo a Honduras. Javier Ungría, Carmen Borrego, Rubén Torres, Rocío Madrid o Ángel Cristo Jr., entre otros, fueron fotografiados este fin de semana a su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, facturando maletas y mostrando su nerviosismo ante esta nueva aventura a la prensa congreada en el lugar. Todos, excepto ella, Zayra Gutiérrez. La hija de Arantxa de Benito y el ex futbolista, José María Gutiérrez ‘Guti’, fue la gran ausente en la despedida de los concursantes del reality en el aeropuerto. Pero ¿Por qué?

Zayra llegó muy justa al vuelo con los demás debido a un compromiso familiar ineludible: el cumpleaños de su abuela materna. La joven, que fue la cuarta confirmada para participar en el programa de supervivencia el pasado día 20 de febrero, no faltó a la cita con su familia. Una, de la que su madre, Arantxa, ha dado todos los detalles a través de su perfil en Instagram, donde reúne a más de setenta mil seguidores, y que sirvió como despedida de su vástaga. La presentadora de televisión ha compartido varias instantáneas y vídeos de la celebración en las que se ve a Zayra bailando con su abuela al son de Rocío Dúrcal y su Me gustas mucho. «Ayer fue una tarde de esas que se quedaran para siempre tatuadas en el corazón. Mamá cumple hoy 80 y tantos (ella no se acuerda y yo menos…) y lo celebramos como se merecía la ocasión, con el amor de su familia, el calor de los suyos y alegría», ha escrito junto a las imágenes y clips.

«Aprovechando que hoy se lanza al desafío de Supervivientes Zayra, quisimos juntarnos todos y enchufarle energía para su aventura (La necesita)», ha escrito Arantxa junto a las imágenes y clips. «Vamos, que fue una de esas tardes que lloras de emoción lo más grande y sueltas todo lo que tienes dentro sin parar de derramar lágrimas, entre sonrisas (…) A las dos mujeres más importantes de mi vida, mi madre y mi hija, les deseo salud para seguir enfrentándonos al día a día con optimismo, amor y humor», ha sentenciado.

El revelador mensaje del novio de Zayra Gutiérrez

Fue el programa Así es la vida de Telecinco el que desveló la participación de Zayra Gutiérrez en Supervivientes 2024 con la protagonista plató. Zayra dio a conocer todos los detalles de esta nueva experiencia a los espectadores. «De mi se han dicho muchas cosas, y pocas son de verdad. Es mi primera vez en televisión para que veáis cómo soy, nos vemos en Honduras», comenzó la joven. «Yo en el tema físico es verdad que no voy al gimnasio todos los días, pero voy a darlo todo. Mentalmente estoy bien, estoy preparada. Yo voy a ganar, si no, no iría», añadió.

Zayra confesó, asimismo, qué es lo que más va a echar de menos durante su periplo en Honduras. Preguntada por cuál cree que va a ser el momento más complicado en el reality, Zayra contó que «el no comer y no ver a mi bebé. Pero lo hago por él». Asimismo, tuvo unas palabras para su actual pareja y padre de su único hijo, Miki Mejías, quien en las últimas horas se ha deshecho en halagos hacia a hija de ‘Guti’ en la red. «Me has dado la persona más importante de nuestras vidas, nuestro pequeño. Hoy te has convertido en esa gran madre que eres, te admiro cada día al despertarme y me enamoras cada día un poquito más al acostarnos. Llega el momento de separarnos, por un tiempo, quien sabe cuanto… pero aquí tienes tú bebé esperándote y al padre de tu hijo pensándote y sintiéndote cada minuto del día. No se te olvide que no nos podremos ver o tocar pero que cuando pienses en mi, yo estaré pensándote a ti. Vas a hacerlo de diez, estoy seguro», han sido sus palabras.