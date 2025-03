Sofía Suescun regresa a la televisión: este es su nuevo trabajo

Hace casi un año, Sofía Suescun regresó a Mediaset, tras un largo tiempo vetada por la cadena de Fuencarral, para concursar en Supervivientes All Stars. Su vuelta a los Cayos Cochinos parecía presagiar su retorno a los pasillos de Telecinco y, aunque ha tardado, finalmente así ha sido. Este 15 de marzo, la ganadora de Gran Hermano 16 ha sorprendido a propios y extraños al sumar una nueva experiencia a su trayectoria profesional. Y es que ha comenzado a formar parte del equipo de Socialité como colaboradora del programa.

Tal y como ha anunciado María Verdoy, presentadora del espacio televisivo, Sofía ha sido fichada «para contar y comentar todo lo que está pasando en Supervivientes 2025». «Arrancamos este nuevo Socialité con la reina de los realities, la superviviente de Honduras y de la vida», decía la periodista. «Muchas gracias, menuda presentación. Vaya salseo nos traen los realities. Desde la gala del pasado jueves hemos analizado cada detalle, voy a traer imágenes inéditas y mucho más», añadía la influencer.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mediaset España (@mediasetcom)

Como no podía ser de otra manera, sus dos pilares fundamentales, su pareja y su hermano, se han mostrado muy orgullosos de su primer día de trabajo. Kiko Jiménez ha pedido a sus seguidores que estuvieran pendientes del estreno, mientras que confesaba que estaba muy orgulloso de su novia. «No puedo estar más orgulloso de ti. Vales para todo, te lo mereces», escribía. Por su parte, Cristian Suescun también se ha deshecho en halagos hacia el trabajo de su hermana: «Qué buen debut», expresaba.

Mensaje de Cristian Suescun a su hermana, Sofía. (Foto: Instagram)

La complicada etapa personal de Sofía Suescun

Así, Sofía Suescun parece estar experimentando un muy buen momento profesional. Ya que, a la par de su éxito en las redes, la joven muestra su intención de querer regresar paulatinamente a la parrilla de la televisión. No obstante, lo cierto es que su vida privada no atraviesa por una situación similar. De hecho, en los últimos meses ha tenido que hacer frente a varios baches personales, entre los que destaca, sin lugar a dudas, la inesperada muerte de Indio, uno de sus gatos. «Estaba en shock. No os imagináis qué duro ha sido. No termino de creérmelo. Estoy rota», expresaba en sus redes.

Por si fuera poco, días antes del fallecimiento de su mascota, Sofía también contó a sus seguidores que sufría una “infección extrema” en el pulgar de su mano derecha, lo que le estaba causando grandes molestias. A esto se suma el enfrentamiento con su madre, Maite Galdeano, con quien no quiere mantener ningún tipo de contacto. Sin embargo, Maite se lo pone difícil, ya que incluso ha manifestado su intención de adquirir un terreno en la misma urbanización donde residen Sofía y Kiko para vivir aún más cerca de ellos.