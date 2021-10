Hace unos días, la Justicia daba la razón a Antonio David Flores en su batalla contra la productora, a la que demandó por despido improcedente el día después del estreno de la docuserie sobre Rocío Carrasco. Ahora es Rocío Flores la que está a punto de sentar en el banquillo a la productora.

En abril de este año, durante la emisión de la docuserie sobre Rocío Carrasco, la hija de Rocío Jurado reveló todos los detalles del fatídico episodio que vivió con su hija en 2012 e incluso mostró públicamente la sentencia que, con anterioridad, ya había visto la luz. Varias semanas después, Rocío Flores interpuso una demanda por lo Penal a los dueños de ‘La Fábrica de la Tele’ en el Juzgado de Instrucción Nº 38 de Madrid por hacer pública la sentencia, en la que se la condenaba como autora responsable de un delito de maltrato habitual, falta de amenazas e injurias hacia su madre. En aquel momento, Flores era menor, y la Ley obliga a que las sentencias condenatorias de menores queden en un registro de antecedentes penales bajo la protección del tribunal que las juzga. Por este motivo, esas sentencias no pueden hacerse públicas.

Rocío Flores ha apuntado que la publicación de la sentencia suponía una invasión a su intimidad personal y familiar, y por eso decidió recurrir a la Justicia. El próximo 21 de octubre, Óscar Cornejo y Adrián Madrid -dueños de la parte mayoritaria de La Fábrica de la Tele- declararán en calidad de investigados en Plaza de Castilla en una vista en la que el juez decidirá si existen o no indicios de criminalidad tras la emisión del documental de Rocío Carrasco. Se espera que también puedan ser llamados para declarar otros rostros conocidos como Carlota Corredera, Jorge Javier Vázquez o Menchu Álvarez (directora de contenidos de la productora’).

Tras los pasos de su padre

El juzgado de lo Social número 42 de Madrid daba la razón al excolaborador y no solo declaraba nulo su despido “por vulneración de su derecho al honor”, sino que además obligaba a la productora a indemnizarle con “los salarios dejados de percibir hasta la fecha en la que el contrato temporal hubiera finalizado”, así como 50.000 euros más en concepto de “daños ocasionados con la vulneración de su derecho al honor”. Un total de más de 82.000 euros que la productora deberá abonar al extertuliano.

Sin duda, un importante éxito para Antonio David, no solo a nivel profesional y económico, sino también a nivel personal. La propia Rocío Flores felicitaba a su padre a través de las redes sociales, donde compartía un storie con una fotografía de ambos cuando era pequeña y el siguiente mensaje: “Enhorabuena jefe. Los que hemos vivido contigo todo esto sabemos lo importante que es para ti esta noticia a nivel personal. Paso a paso”.

En una reciente intervención en el programa Es la mañana de Federico, Antonio David rompía su silencio: “este es el primer golpe, a partir de aquí van a venir muchos más. No les voy a perdonar nunca. La gente se escandalizaría con el dinero que tienen en sus cuentas corrientes a base de hacer dinero y sangre”, sentenciaba el excolaborador, que confesaba que le ha resultado muy difícil mantenerse en silencio durante todos estos meses: “me decía, ¿entro o no entro? Y luego me daba cuenta de que igual lo que pretendían era llevarme al redil y que continúe el show”.