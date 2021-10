Si en un primer momento fue Jorge Javier Vázquez quien estuvo al frente del documental de Rocío Carrasco, Rocío: contar la verdad para seguir viva, en la segunda emisión Carlota Corredera se convirtió en la presentadora que dio voz al testimonio de la hija de La más grande. Un relato que colocó en el ojo del huracán a la directora y que provocó infinidad de críticas a través de las redes sociales. Después de revelar que ha estado mal por toda esta repercusión, ahora, Carlota ha confesado en el estreno del musical Tini que se encuentra mejor que nunca.

“Estoy bien, de verdad. Forma parte de mi trabajo. Es un escaparate y en ese escaparate hay gente que te ve y le encantas, pero también hay una parte a la que no le puedes gustar. Al final el provocar algo en los telespectadores es lo que nos mantiene en activo. Estoy muy tranquila, ya conté que había sido un mes de agosto muy complicado, pero ya mañana comienza octubre”, ha comenzado diciendo Carlota. Después, Corredera ha comentado que lo que vivió es “agua pasada”, cerrando así uno de los episodios más turbulentos de su vida en relación a su vida laboral.

Durante su intervención, Carlota Corredera ha mostrado las primeras sensaciones ante el estreno de la segunda parte del documental de Rociíto. “Sobre este tema no he hablado con Rocío”, ha contado. Y por otro lado, la presentadora ha dejado claro que sobre el juicio que ha ganado Antonio David Flores contra La fábrica de la tele, no tiene nada que decir. «Respeto las decisiones judiciales», ha dicho sin querer dar más detalles. Recordar que, el exguardia civil se enteró en pleno directo de Sálvame que había sido despedido tras la emisión del primer capítulo de la docu-serie de su exmujer. Motivo por el cual demandó a la productora del programa.

Sobre los rumores de un posible despido, Carlota Corredera ha explicado que eso no es cierto. “He contestado varias veces a esto, y no quiero darle más importancia a esto. De verdad, está todo bien. Estoy tranquila, no he tenido ningún miedo ni nunca lo he sentido. Son fake news y yo he sido víctima de una de ellas. Y no quiero hablar porque parece que le estamos dando más importancia”, ha dicho tajante. Después ha indicado que entiende que no se le puede gustar a todo el mundo, pero “de ahí a que no le guste tu trabajo… no puede ser que por defender los derechos de las mujeres esté en el punto de mira”, ha indicado.

A lo largo de esta semana, la muerte de doña Ana, madre de Isabel Pantoja ha marcado la actualidad de la crónica social de nuestro país. Además, en unas horas, Anabel Pantoja celebrará su enlace en la isla de La Graciosa, una ceremonia marcada por la ausencia de su primo, Kiko Rivera y su mujer, Irene Rosales. «He dado el pésame personalmente a Anable. Me provoca mucha pena todo lo que está pasando. Me da rabia que Anabel no pueda celebrar su boda como ella deseaba…», ha terminado diciendo.