Carlota Corredera se da ánimo a sí misma recordando su infancia

Carlota Corredera no ha pasado un buen verano. Así lo confesaba la presentadora de ‘Sálvame’ recientemente en directo cuando, durante una llamada de Jorge Javier Vázquez no podía evitar romper a llorar y reconocer que estaba pasando el peor verano de su vida desde que trabajaba en el programa. La docuserie ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ ha desatado todo un huracán mediático en cuyo ojo se situó la presentadora gallega con su defensa a ultranza de la hija de Rocío Jurado.

Corredera no dudó en posicionarse del lado de Rocío Carrasco nada más emitirse los primeros compases del documental, pero han sido sus discursos durante las galas que rodeaban la emisión del programa y la rotundidad con la que ha frenado cualquier indicio de apoyo a Antonio David Flores lo que le ha convertido en blanco de incontables críticas dentro y fuera de las redes sociales. El padre de Rocío Flores y su entorno también cuenta con muchísimos apoyos, y han sido precisamente estos los que más duramente han cargado contra la de Vigo.

Pero Carlota no tira la toalla y para muestra su última publicación de Instagram. Con una fotografía antigua en la que aparece ella de pequeña con un vestido fucsia al lado de una maceta de hortensias, la periodista ha contado lo que le diría a esa niña que un día fue. “Algunos de los momentos más felices de mi infancia transcurrieron en ese patio, rodeada de hortensias, en la casa de mi abuela Maruja. Ya por entonces me encantaban los microfónos. Me gustaba cantar, bailar y… ¡hablar! A esa pequeña Carlotiña le diría: nunca dejes de creer en ti, nunca olvides de dónde vienes, no te pongas límites, lucha por ser feliz”.

Han sido meses convulsos en lo que se conoce como la familia de ‘Sálvame’. El testimonio de Rocío Carrasco ha puesto en evidencia las diferencias entre muchos de los colaboradores, lo que ha generado una notable tensión entre quienes apoyan sin fisuras a la sobrina de Amador Mohedano, quienes hacen lo propio con Antonio David Flores y quienes prefieren no pronunciarse de manera definitiva hasta que haya una sentencia.

Este otoño Rocío Carrasco volverá a ser la gran protagonista. Serán Gloria y Amador Mohedano, los hermanos de su madre, quienes protagonicen junto a José Ortega Cano las confesiones más duras de esa que un día fue llamada por muchos Rociíto y que ahora habla ‘En el nombre de Rocío’. Esta vez la ex de Antonio David contará los motivos que le llevaron a distanciarse de manera prácticamente total de la cara más visible de su familia materna. Unas razones que podrían estar directamente relacionadas con una serie de anotaciones y escritos que Rocío Jurado redactó antes de morir en las que reflejaba algunas de las caras más desconocidas de sus hermanos y su marido.