La guerra entre Rocío Flores y Rocío Carrasco parece estar más avivada que nunca. Fue durante el pasado miércoles cuando la ex de Antonio David Flores irrumpió en el plató de El Programa de Ana Rosa para responder una por una por una todas las cuestiones familiares que se habían quedado en el tintero desde la última emisión de Montealto. Y ahora era el turno de su hija, que como colaboradora asidua del espacio de las mañanas de Telecinco, ha aprovechado su llegada a la capital para expresar su opinión sobre todo lo sucedido.

Sin apenas poder alzar la voz, la joven apareció completamente devastada en directo: «Lo de ayer no cambia nada. No esperaba nada distinto, me hubiese gustado de verdad y de corazón que me hubiese dejado a un lado desde el minuto 0 en el que se planteó hacer su documental, y ya, lo hecho hecho está», explicaba. Cuando Joaquín Prat le preguntaba sobre un posible acercamiento, Rocío a día de hoy lo tiene claro: «La puerta va a seguir cerrada. Tengo presente ese pensamiento desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, y más desde el documental, y ahora más de lo mismo», confesaba mientras suspiraba, dejando claro que no está atravesando un buen momento.

Aparentemente agotada por la polémica, la hija de Antonio David Flores ha expresado su deseo de que todo lo sucedido llegue a su fin: «Si de esta manera se da el paso de que se deje todo lo que sea con respecto a mí… Me veo sometida a una presión y he tocado fondo. Respeto lo que haga cada persona, pero también quiero que se me respete a mí», pedía al presentador, que por su parte, le animó a frenar su relato si quería hacerlo: «He venido a dar la cara. Necesito mi tiempo, recomponerme, pensar en mí, en mi salud sobre todo. Me duele por mis hermanos», desvelaba Rocío, sin poder evitar que las lágrimas llenaran su rostro. Por su parte, tanto el presentador como el resto de colaboradores no dudaron en apoyar a su compañera, que se rompía aún más al notar toda la ayuda que estaba recibiendo en cuestión de minutos.

En medio de un huracán de emociones, Joaquín Prat aprovechaba para dar paso a la publicidad con el objetivo de que la influencer se recompusiera y pudiera dar continuidad a su testimonio a la vuelta. La audiencia esperó unos minutos a que el maestro de ceremonias y Rocío retomaran su conversación, pero lo cierto es que el programa decidió dar un giro de 180 grados a su parrilla en un intento por proteger a su compañera, algo que ya le había prometido el presentador unos minutos antes al asegurarle que no volverían a tratar el tema de su madre en directo.

El espacio matinal continuó con total normalidad al abordar un tema de Anabel Pantoja, y de hecho, Rocío se mostró mucho más serena que en los momentos previos a la pausa televisiva, siendo captada por las cámaras mientras opinaba sobre la actualidad con el resto del elenco de El Programa de Ana Rosa y poniendo el punto y final a su intervención con un agradecimiento: «No me quiero ir de aquí sin dar las gracias a toda la gente que me ha mostrado su apoyo», zanjaba.