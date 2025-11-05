Rocío Carrasco da la cara por Terelu y acaba con las especulaciones sobre su relación

Rocío Carrasco ha hablado alto y claro sobre su relación con Terelu Campos después de días de especulaciones. En plena promoción del nuevo programa de TVE, Hasta el fin del mundo, donde participa como concursante, la hija de Rocío Jurado ha sido preguntada por los rumores que apuntaban a un distanciamiento con su amiga del alma. Su respuesta, breve pero contundente, ha sido toda una declaración de intenciones: «¿Seguís siendo amigas? Hasta el fin del mundo». Con esta frase, Rocío no solo hace un guiño al título del formato que marca su regreso televisivo, sino que también pone fin a las habladurías que circulaban desde la semana pasada, cuando Terelu Campos estrenó en Madrid su obra Santa Lola sin la presencia de su gran amiga en el patio de butacas. La ausencia fue muy comentada y algunos llegaron a insinuar que entre ambas se habría producido un enfriamiento.

La propia Terelu también se encargó de desmentir cualquier tipo de conflicto. Desde el plató de ¡De viernes! el pasado 30 de noviembre, la colaboradora explicó con calma el motivo por el que Rocío no acudió a su estreno teatral. «Acaba de volver de su experiencia televisiva», señaló, en referencia a la intensa grabación del programa de aventuras de TVE. Además, reveló que ambas habían hablado y planificado verse más adelante: «Tengo una larga conversación con ella. Me dijo qué día era la función, y le dije que la llamaría el lunes porque a lo mejor es mejor que venga otro día, más tranquila. Quedamos en otra cosa que no voy a decir cuándo».

Rocío Carrasco en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

De esta forma, las dos amigas confirman que su vínculo sigue intacto, pese a las agendas apretadas y los compromisos profesionales que las han mantenido en caminos distintos durante las últimas semanas. Terelu, de hecho, aprovechó la ocasión para agradecer el cariño recibido en su debut teatral y para aclarar que tampoco hay ningún tipo de distanciamiento con su hermana Carmen Borrego, otra de las ausentes aquella noche.

El estreno de Santa Lola en el Teatro Calderón de Madrid fue un momento muy especial para Terelu Campos. Rodeada de su hija Alejandra Rubio, su yerno Carlo Costanzia y numerosos rostros conocidos, la presentadora vivió una velada de éxito y emoción. «La cultura de un ser humano, venga de donde venga, siempre es bienvenida», afirmó en referencia a su salto a los escenarios, defendiendo su incursión en el teatro tras las palabras de Antonio Banderas sobre el «intrusismo» de personajes televisivos en el ámbito artístico.

Mientras tanto, Rocío Carrasco ha regresado con fuerza a la televisión pública. Hasta el fin del mundo es el nuevo gran formato de aventuras de TVE, donde 12 famosos recorren más de 15.000 kilómetros por ocho países de América Latina sin móviles, sin aviones y con apenas dinero. Rocío participa junto a su amiga Anabel Dueñas, la protagonista del musical sobre su madre. «Ha sido la mejor experiencia de mi vida. Me he dado cuenta de que sigo siendo la que fui», confesó al volver de la grabación.

Durante el viaje, Carrasco ha redescubierto una versión de sí misma más espontánea y alegre. «Siempre he sido disfrutona, me he reído hasta de mi sombra. Hacía mucho que no era así y necesitaba reafirmarme en que lo que estaba sintiendo era real», explicaba en su entrevista con TVE. Lejos de los platós y de la presión mediática, la experiencia la ha liberado. «Ha sido como volver a ser una niña pequeña», añadía. Tras su paso por el programa, la hija de ‘La más grande’ confirma que mantiene una excelente relación con la cadena pública y no descarta nuevos proyectos con ellos. «Estoy muy agradecida a TVE por haberme dado esta oportunidad», decía con una sonrisa.