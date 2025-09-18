La llamada de atención de Carmen Borrego a su hijo en el cumpleaños de Terelu

El 60 cumpleaños de Terelu Campos nos ha regalado escenas para el recuerdo; desde el polémico posado familiar de Terelu y Alejandra junto a Carlo Costanzia padre, –justo cuando acaban de publicarse las memorias de Mar Flores–, al esperadísimo reencuentro entre José María Almoguera y su prima.

De hecho, Carmen Borrego no ha dudado a la hora de opinar sobre la tensión existente entre su hijo y su sobrina Alejandra. «Me sorprende porque son dos primos que se quieren mucho», aseguraba frente a los reporteros. «Muchas veces es mucho más el ruido, que la realidad». Del mismo modo, la televisiva no dudaba a la hora de dedicarle unas preciosas palabras a la hija de Terelu, a la que asegura que quiere mucho, «porque es su niña pequeña».

Carmen Borrego y Terelu Campos en Madrid. (Foto: Gtres)

En cuanto a la actitud que ha mostrado Alejandra, quien se dejaba ver bastante abrumada por la presencia de todos los medios, Carmen afirmaba que «es muy difícil, y cuando eres parte y arte todavía más». «Es lógico que ella se agobie», apuntaba al respecto. «Me agobio hasta yo, me imagino que ella también». Aún así, Borrego destaca que le encanta lo libre que es Alejandra, y que quiere que lo siga siendo.

En cuanto a la oportunidad de que Alejandra y José María se sienten por fin a hablar, ella rompía a reír y dejaba entrever que «sí, seguro que sí». En su opinión, ambos tienen en común «una familia estupenda y su mala leche», bromeaba al respecto. Una clara llamada de atención para que los dos arreglen sus diferencias.

Carmen Borrego, Terelu Campos y José Carlos. (Foto: Gtres)

Alejandra Rubio y José María Almoguera firman la paz

Justo antes de la gran fiesta celebrada en el exclusivo Jimmy’s Restaurant, en pleno centro de Madrid, lo cierto es que Alejandra y José María protagonizaban un reencuentro público en el programa Vamos a ver. Ahí, la joven aseguraba que ella siempre remaba a favor y que no quería conflictos con nadie, y menos en un día tan importante para su madre. Así, Rubio procuraba dejar a un lado los malentendidos familiares y los reproches, para que nada empañase la esperadísima celebración.

«Voy a divertirme y a celebrar el 60 cumpleaños de mi madre. Vamos a estar todos bien», afirmaba entre risas. Aunque, durante el photocall que daba la bienvenida al evento, ella procuraba esquivar las preguntas de los reporteros.

Alejandra Rubio en el 60º cumpleaños de su madre, Terelu Campos. (Foto: Gtres)

«Yo estoy hablando de mi vida, no de la vida de los demás. Bueno, ¿y qué hago? Pues es mi primo», argumentaba la joven. «Ya le he felicitado hoy por su desfile. Ya está, ahora le veré, le daré dos besos y ya está», zanjaba el tema con indiferencia. Alejandra insistía en que su única intención era que la noche fuese lo más tranquila posible, y también procuraba omitir las menciones respecto a su posado junto a Carlo Costanzia padre.

«Solo quiero estar tranquila por un día», se sinceraba la hija de Terelu bastante agobiada. «Buscamos la naturalidad siempre», explicaba. «Yo estoy aquí en el cumpleaños de mi madre y ya está, vale. Es que, ¿qué queréis que os responda? Que muchas felicidades a mi madre y que sea una noche preciosa», concluía.