El retiro dorado de Rafa Nadal: su villa secreta en Playa Nueva Romana

No sabemos si Rafa Nadal está en Playa Nueva Romana en este momento. Pero que ese lugar forma parte de su geografía emocional es innegable. Como su catamarán, su academia o esa costumbre tan suya de madrugar incluso cuando no hay un rival al otro lado de la red. Playa Nueva Romana no es solo una escapada: es un refugio al que volver cuando el cuerpo pide descanso y la cabeza reclama horizonte. Y no sería extraño que este verano, ya sin el calendario del circuito marcándole el paso, decidiera trasladarse allí junto a su mujer, Mery Perelló, su hijo y el segundo bebé que esperan, para saborear por fin una temporada larga de calma, mar y anonimato. Porque si algo se ha ganado Nadal tras dos décadas de entrega absoluta, es precisamente eso: el lujo de desaparecer un rato.