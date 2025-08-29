Quién es Gal Marom, el futuro segundo marido de Pelayo Díaz

Pelayo Díaz está de enhorabuena, y es que acaba de anunciar que se casa con Gal Marom, con el que lleva tres años y medio de relación. El diseñador ha compartido la feliz noticia con todos sus seguidores, junto a dos preciosas imágenes en las que la pareja comparte un beso y Díaz presume de su espectacular anillo de pedida.

«Por supuesto, he dicho que SÍ», ha escrito en sus redes sociales. Una pedida que se llevaba a cabo durante una breve escapada que la pareja ha hecho a Grecia. Y, a su vuelta, han aprovechado para celebrar el compromiso en Dani Brasserie, el restaurante del chef Dani García en el Four Seasons de Madrid.

Pero, ¿quién es Gal Marom? Según nos presumía Pelayo, se trata de nada menos que del desarrollador de Siri. «Es desarrollador de aplicaciones. Para que te hagas una idea: es una de las cabezas pensantes que está detrás de Siri. De los que desarrolló Siri para Apple», presentaba muy orgulloso a su ahora prometido, al que define como un auténtico «cerebrito». «Es muy inteligente. Es increíble en su trabajo y, ahora, está terminando un máster en una Business School en París».

Pelayo Díaz y Gal Marom en Madrid. (Foto: Gtres)

La historia de amor de Pelayo Díaz y Gal Marom

Una historia de amor que nacía durante la Semana de la Moda de Londres en 2023. Pese a que Pelayo seguía bastante triste por su ruptura con McDougall, otro de sus exnovios le animaba a ir a la fiesta en la que conocería al que próximamente será su futuro marido. «Llamé a mi ex, Mark, y le pregunté dónde ir. ¡Mi exnovio fue el que me mandó a la fiesta en la que conocí a Gal!», detallaba al respecto. «Sin esa fiesta no hubiera cruzado la mirada con el morenazo que estaba en la barra pidiendo algo», asegura.

Un breve encuentro que daba pie a un auténtico flechazo entre ambos, y es que esa misma noche ya se daban su primer beso. «Esa noche nos miramos, nos besamos y le dije en qué hotel me estaba quedando». Y, pese a que la distancia se ha interpuesto en su relación, ellos le han hecho frente sin titubeos, demostrando que lo suyo va muy enserio. «Me enamoré a primera vista», confiesa Pelayo. Un romance que ahora afianzan pasando por el altar, además de los grande planes que tienen de cara al futuro, y es que tendrían muchas ganas de tener hijos.

Pelayo Díaz junto a su pareja, Gal Marom, con el que quiere casarse y ampliar su familia. (FOTO: GTRES)

«Queremos ser papás. Siempre he tenido instinto paternal», explicaba en una entrevista. Sin embargo, parece que antes su chico le había puesto la condición de casarse. «¡Qué tradicional!», bromeaba Díaz. «¡Qué nos tenemos que casar primero, que sino es pecado!», alegaba entre risas.

Un gran paso que ya se disponen a dar y que cuenta con la bendición total de McDougall, que ha sido de los primeros en felicitarles y alegrarse por su ex. «Quién nos iba a decir que un día estaría felicitando a mi ex por su compromiso… y con tanta alegría», le ha comentado en la publicación, que ya reúne más de 20.000 «Me gusta».

«Qué afortunados son de haberse encontrado y qué afortunado me siento de poder celebrarlo con ustedes, los quiero», asegura. Pese a que la pareja se separaba en 2021, queda claro que mantienen una gran relación.