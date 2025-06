Pelayo Díaz ha celebrado su 39º cumpleaños por todo lo alto y con un cambio de aires que no ha pasado desapercibido: rodeado de su nueva «pandilla», formada en gran parte por sus compañeros del reality Supervivientes 2025. El estilista y ex concursante del programa ha organizado una fiesta íntima pero muy comentada, que ha reunido a varios rostros conocidos del concurso y ha dejado fuera, de forma deliberada, a viejos amigos que tradicionalmente formaban parte de su círculo más cercano.

La celebración, que ha tenido lugar en Madrid, ha sido una mezcla de reencuentro y afirmación personal. Pelayo, que se ha mostrado pletórico en sus redes sociales, ha compartido varias imágenes del evento, donde aparece sonriente, relajado y muy bien acompañado. Entre los asistentes, destacaron nombres como Makoke, Damián Quintero, Joshua Velázquez, Nieves Bolós o Samya Aghbalou. Todos ellos compartieron intensas semanas de convivencia en Honduras, y la experiencia pareció forjar lazos que han perdurado más allá del plató. Las risas, abrazos y gestos de cariño entre ellos fueron constantes durante la noche, dejando claro que, pese a las tensiones que puedan haber surgido en la isla, hay afinidades auténticas entre algunos de ellos.

Pelayo Díaz en la celebración de su cumpleaños. (Foto: Gtres)

Además de los rostros vinculados al reality, también asistieron otros nombres conocidos del mundo del corazón y la televisión. Miguel Ángel Nicolás y Leticia Requejo, colaboradores habituales de TardeAR, en Telecinco, se dejaron ver por la fiesta, así como la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, cuya presencia sorprendió a más de uno.

Uno de los grandes protagonistas de la noche fue Gal Marom, actual pareja de Pelayo, con quien mantiene una relación sentimental desde hace varios meses. El joven empresario israelí, afincado en España, se mostró muy cercano a todos los invitados y no se separó del cumpleañero en toda la noche. Ambos posaron juntos en varias fotografías, consolidando públicamente su relación, que hasta hace poco se había mantenido en un segundo plano mediático. Gal y Pelayo se conocieron poco después de que el asturiano anunciara su separación de Andy McDougall, con el que mantiene una estupenda relación en la actualidad y ha sido, de hecho, la persona que se ha hecho cargo del perro que tienen en común, Vidu, y de su teléfono móvil durante la estancia de Pelayo en Supervivientes.

Pelayo Díaz y Gal Marom en Madrid. (Foto: Gtres)

Las grandes ausencias en el cumpleaños de Pelayo

Como era de esperar en una celebración así, las ausencias también han dado que hablar. Según ha trascendido, Pelayo no invitó a antiguos amigos y amigas con los que había compartido muchos momentos en años anteriores, como Madame de Rosa, Dulceida o Paloma González. Además, tampoco estuvieron presentes Carmen Alcayde, Montoya y Anita Williams, quienes han sido los grandes «enemigos» de Díaz en el reality. El propio estilista zanjó los rumores con una frase clara a su llegada a la celebración, que logró congregar a varios medios de comunicación y agencias de noticias: «Hay gente que no ha sido invitada porque no se iba a entender la invitación. No es una invitación de compromiso, es una invitación de verdad a gente que lleva mucho tiempo siendo amiga mía o que lo va a ser para siempre», aclaró.