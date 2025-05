Pelayo Díaz es uno de los celebrities que voló el pasado mes de marzo hasta los Cayos Cochinos para concursar en Supervivientes. Su vuelta a un reality fue cuanto menos cuestionada por todas las polémicas que ha protagonizado con algunos de sus compañeros de profesión, que lo han calificado como una persona altiva y conflictiva. Sin embargo, durante su estancia en Honduras, el influencer ha hecho oídos sordos y su objetivo final es llevarse a su casa el maletín de 200.000 que invertirá en ampliar su familia.

Los planes de futuro de Pelayo Díaz

Desde hace más de dos años, Pelayo Díaz mantiene una relación sentimental con Gal Marom, al que conoció poco tiempo después de haberse separado de Andy MacDougall, con el que pasó por el altar. Aunque con el argentino se prometió amor eterno, el concursante de Supervivientes parece tener muy claro que quiere un futuro con el manager de empresas de lujo, con el que quiere ampliar la familia.

Pelayo Díaz y Andy McDougall. (FOTO: GTRES)

A pesar de que rompieran su matrimonio, Andy forma parte de la vida de Pelayo y viceversa y, de hecho, el ex del creador de contenidos desveló sobre las intenciones del que fuera su compañero de vida de convertirse en padre. «Quiere ser padre. Me acuerdo que en una ocasión él dijo ‘quiero dinero para ser padre’. Pero en ningún momento dijo que fuera por vientre subrogado ni nada, pero bueno, lo sacaron de contexto y como les venía bien… Pero la economía es muy necesaria porque traer un hijo al mundo no es gratis, así que…», explicó MacDougall.

Sin embargo, las palabras de Andy solo fueron una confirmación de lo que Playo ya habló en el pasado. Si por algo se caracteriza el influencer es por ser todo un libro abierto a la hora de hablar sobre su vida privada. Es por ello que en una entrevista en Lecturas antes de volar a Supervivientes, se pronunció sobre sus intenciones de ser padre junto a Gal. No obstante, antes de ello, el creador de contenido quiere volver a vestirse de traje y pasar por el altar de nuevo: «Queremos ser papás. Siempre he tenido instinto paternal. Cuando hablamos del tema me dijo: ‘Bueno, primero nos tenemos que casar’. ¡Qué tradicional! ¡Que nos tenemos que casar primero, que sino es pecado! ¡Pues nada, ya sabes el tamaño de mi dedo! Yo estoy aquí esperando un buen anillo».

Pelayo Díaz junto a su pareja, Gal Marom, con el que quiere casarse y ampliar su familia. (FOTO: GTRES)

Sobre este deseo de convertirse en padre también se pronunció en Ni que fuéramos, que ha puesto fin a su emisión para convertirse en La familia de la tele. «Efectivamente, en mis planes próximos está ser padre, pero no hay ningún proceso iniciado. Tampoco alarmemos a mi madre que os está viendo. Me faltan unos euros, si tienes suelto…», bromeó.