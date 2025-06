Makoke acerca posturas con Terelu Campos: "No soy nada rencorosa"

Tan sólo unas horas después de conocerse que Borja González se ha convertido en el ganador de Supervivientes 2025, Makoke ha atendido a los medios de comunicación mientras caminaba por las calles de Madrid para expresar su opinión sobre el final de la edición del reality. La colaboradora de televisión se ha mostrado muy satisfecha con que el valenciano haya sido el elegido para levantar el ansiado cheque, así como tampoco ha tenido reparo en pronunciarse acerca de su relación con Terelu Campos, con quien protagonizó un tenso encuentro en el programa ¡De viernes! que ha puesto en jaque su amistad.

«Ayer tuvo unas palabras muy bonitas para mí, lo cual se lo agradezco. Dijo que tenía que estar en la final y oye, me llegó al corazón», revelaba. «Yo no soy rencorosa con nadie en la vida. Creo que el rencor es algo que no se debe de tener y no soy nada rencorosa. Y me encantaron sus palabras y así se lo dije ayer. Y le di las gracias», expresaba. Sobre si le gustaría mantener una relación más estrecha con la hija de la recordada María Teresa Campos, Makoke confesaba que le era algo indiferente, aunque al mismo tiempo señalaba que prefería «tener buen rollo con la gente, y más si se trataba de personas que le rodean en el trabajo».

Makoke en Madrid. (Foto: Gtres)

Ahondando aún más en el tema, Makoke comentaba que tenía mucho cariño a Alejandra Rubio, hija de Terelu, y que por eso le sabía mal tener desencuentros con su madre en televisión. «A Alejandra la quiero muchísimo», expresaba.

La relación de altibajos de Makoke y Terelu Campos

Antes de participar juntas en Supervivientes 2025, Makoke y Terelu han vivido una relación de amistad marcada por los altibajos. Llegaron a ser amigas íntimas, pero, desde hace años, no se hablaban por motivos que se desconocían. Hasta el otro día, que la hermana de Carmen Borrego explicó desde el plató de ¡De viernes! qué fue lo que hizo estallar por los aires su amistad. Y es que aseguró que le chocó que estuviera muy presente en ciertos programas de televisión en uno de los momentos más delicados de su vida personal (su divorcio con Kiko Matamoros).

Makoke y Terelu Campos en el programa ‘¡De viernes!’. (Foto: Mediaset)

«Si eres amiga, lo que haces es preguntar qué es lo que pasa», respondía Makoke. «Donde sabía que trabajabas, te dije: No me pidas que te defienda en algo en lo que no estoy de acuerdo, porque no lo haré», sentenciaba Terelu. Así, ambas sacaron a la luz el origen de su distanciamiento, al mismo tiempo que parecían mostrar que no tenían intención de revertir la situación. Pero las últimas palabras de Makoke han dado un giro de 180 grados a esta historia.