La relación entre Makoke y Terelu Campos ha pasado de la complicidad a la enemistad, y su participación en Supervivientes 2025 está siendo la prueba definitiva de que la reconciliación es imposible. Lo que comenzó como un distanciamiento progresivo ha desembocado en una guerra abierta en Honduras, donde las pullas y acusaciones han marcado su convivencia en el reality. Además, la tensión entre ellas ha salpicado a dos personas cercanas: sus hijas, Alejandra Rubio y Anita Matamoros.

Un conflicto alimentado por acusaciones de privilegios

El detonante del enfrentamiento en Supervivientes 2025 ha sido la percepción de Makoke de que Terelu recibe un trato de favor por parte de la organización del programa. La ex mujer de Kiko Matamoros ha insinuado en varias ocasiones que su compañera tiene ciertos privilegios que los demás concursantes no disfrutan. Según Makoke, Terelu ha recibido más alimentos tras las cámaras y ha gozado de mejores condiciones que el resto de los participantes. «Terelu va y viene», ha dicho.

Estas acusaciones han provocado un rifirrafe continuo entre ambas, con Terelu defendiendo que no tiene un trato especial y acusando a Makoke de intentar desacreditarla para ganar protagonismo en el concurso. En una de las discusiones más tensas y recientes, Terelu ha explotado y a pedido a sus compañeros que dejen de difundir rumores falsos sobre ella, asegurando que si recibe comida extra es porque cumple con las normas del programa.

Terelu Campos y Makoke por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Las indirectas y enfrentamientos en la isla

Pero además, desde el inicio del concurso, ambas han mostrado signos de hostilidad. En uno de los primeros días de convivencia, Makoke hizo comentarios sobre el pasado de su ex amistad con Terelu, recordando viejas rencillas. Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando Makoke destapó el episodio de la Semana Santa en Málaga, donde asegura que Terelu hizo todo lo posible para impedir que ella asistiera a un balcón privado. Esta referencia reabrió heridas del pasado y encendió la chispa de la enemistad en los Cayos Cochinos. «Yo siempre he dado la cara por ti y, cuando te he necesitado, no te he encontrado», apuntó la colaboradora. «Yo te consideraba mi amiga (..) A ti cuando te han dado hostias por todos lados te he defendido. Para mí, has sido desagradecida conmigo», añadió.

El día que se rompió la amistad entre Makoke y Terelu Campos

La amistad entre Makoke y Terelu Campos se rompió en 2021 durante una emisión del programa Viva la vida, en Telecinco. Terelu se había posicionado del otro lado en el divorcio de Makoke y todo empeoró con lo que sucedió un día en plató entre la ex de Kiko Matamoros y Alejandra Rubio.